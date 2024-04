Gabriel i Mercè, una història d’amor i llibertat compartida

L a Mercè viu a Lleida. Un dia de setembre del 1967, agafa el tren per anar a Barcelona, on ha de començar els estudis d’Arquitectura tècnica. Al comboi coincidirà amb el Gabriel, de Riudoms, que hi va a estudiar Filosofia i Lletres. Aquesta trobada casual serà l’inici d’una relació que s’allargarà durant dècades, i que transcorrerà amb el teló de fons d’alguns dels grans esdeveniments polítics i socials de la nostra història.

Aquesta és la columna vertebral de la novel·la Escric el teu nom (Arola Editors), una història tramada per dos cervells: els de Lluís Aragonès (Riudoms, 1961) i Joana-Alba Cercós (Lleida, 1972), que repeteixen l’experiència de l’escriptura compartida després de la publicació d’Escriu-me aviat (Pagès editors, 2018).

En aquesta ocasió, expliquen els autors, la novel·la és un homenatge a la llibertat, tant individual com col·lectiva, i té com a punt de partida el poema Llibertat, de Paul Éluard. Inicialment, el poeta francès havia escrit l’obra com una peça d’amor dedicada a la seva parella, però després de la invasió al seu país per part de l’Alemanya nazi, va canviar el nom de la noia pel mot Llibertat.

«Vam començar a jugar amb el poema, fins al punt que el títol de cada capítol de la novel·la n’és un vers», explica el Lluís.

Aragonès, que a més d’escriptor i empresari està vinculat a la política (ha representat el partit d’ERC en institucions com l’Ajuntament de Riudoms, el Consell Comarcal, la Diputació i el Senat), detalla que la idea va sorgir durant la pandèmia.

«Era un temps d’exili i presó, i el poema també em va fer pensar en la situació política que estàvem vivint», recorda la Joana-Alba. «Vam decidir que faríem una novel·la política, però que no fos només sobre política, i és per això que parlem parlar dels nostres pares i avis», continua. L’exili, però, és ben present en la història, tal com expliquen els autors: «Tenim el Gabriel, que s’exilia, i la Mercè, que acaba en una mena de presó familiar.

D’aquesta manera, tractem l’àmbit col·lectiu, però també el més personal, i de quina manera cadascú lluita per la llibertat des del seu àmbit». Dues llibertats, assenyala el Lluís, «que de vegades poden ser difícils de conjugar, perquè l’un lluita contra l’opressió política i social, i l’altra contra un cert determinisme, en la recerca de lliure albir».

En aquesta lluita, subratlla, «cadascú prendrà les seves decisions, que nosaltres no jutgem, però que al cap de 50 anys donen peu a fer certes reflexions».

Tot plegat succeeix en un marc geogràfic proper: Barcelona, Lleida i Riudoms. «És una història que parla de nosaltres, està feta de moltes veus petites», afirma la Joana-Alba. «Fem esponja dels nostres entorns», admet el Lluís, qui apunta també que la història és un homenatge a les generacions que ens han precedit, així com a la dona, que en una època pretèrita va patir la repressió política, social i de gènere. A la vegada, els autors també volen fer memòria de tots aquells nous catalans «que van arribar a casa nostra i, d’una manera o altra, també es van acabar comprometent amb el país».

La pròxima presentació d’Escric el teu nom es farà el dijous, 18 d’abril, a les 18:30 h, als Serveis Territorials de Cultura de la Generalitat (carrer Major 14, de Tarragona). La presentació anirà a càrrec de Pau Ricomà.