La primera fase de les obres d'ampliació del Joan XXIII de Tarragona podria estar enllestida aquest trimestre

El departament de Salut preveu enllestir la primera fase de les obres d'ampliació de l'hospital Joan XXIII de Tarragona aquest trimestre i que l'edifici pont que s'està construint estigui operatiu durant el segon trimestre. L'espai acollirà la sala d'espera d'urgències, el triatge i el control de seguretat, a més de connectar l'hospital actual i les urgències amb l'edifici principal futur.

Un cop s'acabi aquest tram d'obres, arrencaran els treballs a la sala d'espera sense que tinguin un impacte en l'activitat a urgències. Es tracta d'un pas previ a l'adjudicació del nou edifici principal a finals d'any. Amb aquest projecte, es preveu dotar el centre hospitalari de 82.000 metres quadrats, 76.000 dels quals assistencials.

Coincidint amb les obres, s'està reordenant l'àrea materno-infantil per concentrar el servei a la quarta planta, a més de l'hospital de dia pediàtric per a tractament de llarga durada. L'àrea d'hospitalització obstetrícia estarà operativa el trimestre vinent com a pas necessari per reubicar els pacients de pediatria i iniciar les obres dels nous paritoris.

Et pot interessar: