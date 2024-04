L'ICIQ crea cristalls microscòpics de plata que eliminen els bacteris de medis aquosos

Investigadors de l'Institut Català d'Investigació Química (ICIQ) de Tarragona, en col·laboració amb l'Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia (ICN2), han construït uns cristalls microscòpics de plata que permeten eliminar els bacteris presents en medis aquosos.

Aquests elements s'activen i es mouen de manera autònoma davant la presència de llum, alliberant ions de plata amb activitat antimicrobiana, fins que es van autodegradant, deixant l'aigua lliure de cristalls. Per aquest motiu, des de l'ICIQ consideren que la tècnica desenvolupada per l'equip que lidera la doctora Katherine Villa «és una prometedora eina per a la recuperació ambiental».

Segons Villa, aquest treball és important perquè «en ell es reporta un efecte sinèrgic que inclou la capacitat d'autopropulsió dels micromotors sota estímuls de llum que permet una major difusió i dispersió dels ions de plata, així com radicals lliures alliberats».

De fet, aquest mateix grup d'investigadors ja va desenvolupar l'any passat uns micromotors recoberts amb lacasa, un compost químic que accelera la conversió d'urea -el principal component de l'orina- en amoníac. Segons l'ICIQ, mentre que la urea és un contaminant emergent, ja que és un producte comú de les activitats residencials i de diferents processos industrials, l'amoníac està guanyant importància com a font d'energia verda. Segons han afirmat, aquest compost es pot descompondre per a la producció d'hidrogen i es pot emmagatzemar com a combustible verd.

