L'ICIQ obté 2,5 milions d'euros per validar una teràpia contra les hemorràgies greus

El consorci publicoprivat, integrat per Hemostatics, la Clínica Universitat de Navarra (CUN) i l’Institut Català d’Investigació Química (ICIQ), ha obtingut 2,5 milions d'euros de l'Agència Estatal d’Investigació (AEI) per accelerar el desenvolupament d'un innovador tractament dirigit al control de les hemorràgies discapacitants i letals.

L'objectiu del projecte és el desenvolupament preclínic i clínic de l’agent antifibrinolític CM-352, un fàrmac first- in-class que representa un abordatge terapèutic pioner per controlar el sagnat agut en necessitats mèdiques no cobertes, com les associades a la cirurgia major, traumatismes o l'hemorràgia intracranial (HIC).

El compost CM-352 neix d'un llarg procés de recerca liderat per la Dra. Josune Orbe (CSO d’Hemostatics), líder del grup Aterotrombosi del CIMA, i el Dr. José Antonio Páramo (CMO), del Servei d’Hematologia de la Clínica Universidad de Navarra i membre de la Societat Espanyola de Trombosi i Hemostàsia (SETH).

El CM-352 és un fàrmac que aborda el cessament de l'hemorràgia mitjançant la inhibició de les metalloproteïnases de matriu (MMPs), la qual cosa suposa una estratègia farmacològica revolucionària que promet ser més efectiva i segura que els actuals antifibrinolítics estàndard (TXA i EACA) emprats en clínica per controlar el sagnat agut.

El capital total captat per a desenvolupar el compost ascendeix ja a 3 milions d'euros, incloent-hi els 0,3 rebuts del programa Neotec del CDTI en 2022, a més d'altres fons privats.

Un problema de salut

Les hemorràgies són responsables de fins al 50% de les morts per traumatisme que es produeixen a tot el món dins de les 24 hores posteriors a una lesió traumàtica, segons la Societat Espanyola de Medicina Intensiva, Crítica i Unitats Coronàries (SEMICYUC), i de fins al 80% de la mortalitat per trauma intraoperatori. És una complicació molt comuna en pacients cardiovasculars, o amb determinades malalties genètiques rares, així com en diferents situacions clíniques, com cirurgies, o hemorràgies postpart, que es calcula que afecten 14 milions de dones cada any i representen la principal causa mundial de mort materna, segons l’OMS, amb unes 70.000 defuncions anuals.