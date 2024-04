Junts vol que es consideri festa d’interès nacional la Processó del Sant Enterrament de Tarragona

El grup municipal de Junts per Catalunya a Tarragona defensarà dues mocions de caràcter cultural i patrimonial davant del consistori aquest divendres.

Per una banda, el conseller portaveu Jordi Sendra, defensarà una moció per tal que la Processó del Sant Enterrament sigui considerada festa patrimonial d’interès nacional.

La Processó del Sant Enterrament de Tarragona havia estat declarada «Festa Tradicional d’Interès Nacional» l’any 1999 per la Generalitat de Catalunya, sent la màxima categoria que existia aleshores en l’àmbit català.

Arran del canvi normatiu fou requalificada el 2010 transformant-la en «Element Patrimonial d’Interès Nacional», per tant, va perdre la condició de «festa» i va esdevenir «element».

Des de Junts per Catalunya demanen requalificar la Processó del Sant Enterrament de Tarragona com a Festa Patrimonial d’Interès Nacional i es repari el que han considerat com «error històric» i «la discriminació produïda el 2010».

La següent moció que es portarà al ple serà defensada pel conseller Pep Manresa, i és per demanar la restauració de l’edifici modernista Mas Mallol.

Aquest Mas, ubicat al costat de l’escola pública Pax, a Tarragona 2 compleix 101 anys d’història i actualment es troba en un estat que el grup municipal descriu com « lamentable de deixadesa i de perill.»

Es tracta d’un edifici construït l’any 1920 com a residència familiar de l’empresari navilier i polític Macià Mallol i Bosch, i figura com a bé cultural d’interès local en el Catàleg del Patrimoni de la Generalitat de Catalunya.

Des de l’any 1963 fins al 2002 l’edifici albergà l’escola Pax. El 2007 es torna a obrir com escola Olga Xirinacs, fins al 2012 que es va tancar definitivament, lliurant la propietat a l’Ajuntament de Tarragona amb l’objectiu de mantenir-lo per un ús educatiu o de caràcter cultural. Actualment, no s’hi pot accedir del perill que comporten les instal·lacions.

Per això, des de Junts per Catalunya, considerem que correspon fer una actuació totalment necessària per posar fi al que defineixencom «deteriorament que fa 12 anys que pateix aquesta emblemàtica casa de la nostra ciutat, i un cop feta la rehabilitació, es destini a un ús educatiu o cultural.»

