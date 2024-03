L’Ajuntament de Tarragona tanca el 2023 amb 7,4 MEUR de romanent

L’Ajuntament de Tarragona va tancar l’any 2023 amb 7,4 milions d’euros de romanent de tresoreria. El govern municipal vol destinar aquests diners a eixugar el deute viu. Ja ho va avançar la consellera d’Economia i Hisenda, Isabel Mascaró, el passat mes de novembre. Aquell dia, va assegurar que el sobrant serviria per pagar els préstecs pendents amb les entitats bancàries.

El consistori va aconseguir baixar el deute viu al 78% durant l’any passat i la previsió és que se situï en el límit legal del 75% aquest 2024. Aquesta situació permetria l’Ajuntament sortir de la tutela de la Generalitat de Catalunya. En l’informe de liquidació del pressupost de l’exercici 2023, s’exposa que enguany es reactiven les regles fiscals. La Unió Europea les va suspendre a partir del 2020, arran de la pandèmia. Això va permetre als ens locals destinar el romanent a despesa corrent. Ara, el consistori ja no té aquest comodí.

L’ús que es farà del romanent ha generat divisió d’opinions entre els grups municipals de l’oposició, que debatran aquest tema en la comissió d’Economia i Hisenda d’avui. El portaveu de Junts, Jordi Sendra, veu bé destinar els 7,4 milions a reduir el deute «si no es poden retornar a la ciutadania amb projectes», ja que «sempre hi ha queixes per l’endeutament» del consistori.

En canvi, el portaveu d’ECP, Jordi Collado, exigeix que no es destini la totalitat d’aquests diners a pagar préstecs. L’edil assenyala que hi ha la possibilitat d’utilitzar el romanent per a inversions financeres sostenibles, «que siguem capaços de gestionar». Així, creu que es podrien dedicar a «la climatització de les escoles i la reforestació». L'alcalde, Rubén Viñuales, diu que «ara per ara no és viable per la suspensió de les regles fiscals». Maria Roig, portaveu d’ERC, reitera que «el relat de l’Ajuntament s’ha demostrat fals». «Ens apugen impostos i posen tots els aparcaments a preus impossibles, mentre que l’entrada de diners que vam preveure es compleix», conclou.