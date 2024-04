Els cessionaris dels locals del Port Esportiu reclamen a Nàutic SA negociar les tarifes del lloguer

Els cessionaris de diversos locals del Port Esportiu han interposat una demanda contra Nàutic Tarragona SA (NTSA), concessionària de l’espai, per exigir la «continuïtat» del contracte d’ús que van signar fa trenta anys i que expirava el passat 24 de març.

Els empresaris al·leguen que la seva vigència hauria d’allargar-se durant els pròxims 12 anys, que són els que ha atorgat l’Autoritat Portuària de Tarragona de pròrroga a NTSA per continuar explotant les instal·lacions. D’altra banda, reclamen poder negociar les noves tarifes «imposades» per Nàutic Tarragona, les quals consideren massa elevades.

Els demandants s’aferren a una clàusula del conveni que van firmar l’any 1994, en el qual s’exposa que «el present contracte quedarà resolt en el cas que, per venciment del termini concedit —30 anys—, finalitzi la concessió a favor de Nàutic Tarragona SA».

Ells consideren que, de la mateixa forma que s’ha allargat la llicència d’explotació del Port Esportiu a NTSA, també s’hauria de prolongar la cessió d’ús dels locals als actuals adjudicataris.

Luis Salas, advocat de Nàutic Tarragona SA, nega que sigui així. «La pròrroga de la concessió és només a NTSA», assegura el lletrat, qui apunta que això no afecta els llogaters dels locals ni de les amarres.

En aquest sentit, apunta que el contracte que van signar els primers cessionaris «només estava estipulat per a 30 anys i, en cap cas, es contemplava una pròrroga». D’altra banda, apunta que a tots se’ls ha ofert poder continuar ocupant el seu espai «a un preu preferent».

Els empresaris critiquen no haver tingut via directa amb la directiva d’NTSA

Les noves tarifes

Les tarifes que han fixat per als locals són de 12 euros per metre quadrat per als que es troben a la part superior, de 9 euros per a la zona inferior i 3,5 euros per a les terrasses.

Aquells qui han estat al Port Esportiu des de l’inici, tenen un descompte del 25%. «És un preu ajustat», indica Salas, qui recorda que la concessionària de les instal·lacions durà a terme una reforma que costarà 4 milions d’euros.

Tot i això, els empresaris de la zona consideren que, a banda de ser «excessius», els preus haurien de ser «homogenis per a tots». De fet, estan disposats a pagar pel lloguer, però reclamen a la concessionària que s’assegui per negociar el preu.

En aquest sentit, apunten que «la direcció d’NTSA s’ha negat a tenir qualsevol contacte directe». A més, denuncien que les noves condicions contractuals, amb «clàusules abusives» són difícilment assumibles perquè suposen un «increment de les tarifes que oscil·len entre un 500% i un 1.000%».

Tot això, «fa inviables molts negocis, que es veuen obligats a abandonar la seva activitat, causant la pèrdua de molts llocs de treball». Per exemple, de l’emblemàtic Mesón del Mar, el restaurant més gran del Port i un dels més antics. En el seu cas, havia passat de pagar uns 500 euros trimestrals per la terrassa a uns 7.000 euros.

També asseguren que «de forma discriminatòria» han «obligat a marxar» a alguns negocis com el Mojo Club, el Kebana o el Coco. Des de Nàutic Tarragona, diuen que «a certs titulars no se’ls ha ofert renovar perquè històricament han incomplert el règim intern».

Els cessionaris del Port Esportiu també reclamen que hi hauria d’intervenir l’Autoritat Portuària de Tarragona, ja que té un 35% de l’accionariat d’NTSA.

L’APT assegura que «davant de xocs d’interessos o desavinences, adoptem una actitud de mediació i conciliació per trobar solucions». Tanmateix, expliquen que treballa per a la revalorització i viabilitat del Club Nàutic i el Port Esportiu, mentre que ha demanat una valoració de les accions d’NTSA que té en possessió per a una futura venda.