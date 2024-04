L’Ajuntament de Tarragona elimina els Bons d’Estiu i només oferirà ajudes d’urgència a famílies vulnerables

L’Institut Municipal de Serveis Socials (IMSST) deixarà de realitzar enguany la campanya de Bons d’Estiu i tornarà al model dels ajuts d’urgència social per a famílies més vulnerables, econòmicament i socialment, de la ciutat. Així ho va informar ahir l’Ajuntament de Tarragona, que, després de dos anys en funcionament, elimina aquests vals de descompte —de 50, 100 i 200 euros— per a activitats, casals i campus d’estiu adherides al programa.

La decisió presa pel govern municipal ha generat crítiques per part d’Esquerra Republicana i En Comú Podem, que van lamentar que aquestes beques deixin de ser obertes a tothom. De fet, van ser els republicans els que van impulsar aquesta iniciativa el 2022, dirigida a infants i adolescents de Tarragona de 3 a 17 anys, i fins als 22 anys en el cas de persones amb discapacitat igual o superior al 33%.

La consellera d’ERC, Gemma Fusté, va carregar contra l’executiu socialista per aturar i transformar els Bons d’Estiu, que eren «universals», en «unes ajudes puntuals i d’urgència només per a usuaris de Serveis Socials». L’edil defensava que no s’hauria d’excloure ningú i que això «estigmatitzarà» les famílies que demanin la subvenció. A més, assegurava que «cap excusa pot justificar aquesta decisió».

D’altra banda, Fusté exposava que l’eliminació dels bons suposarà un problema per a les entitats de la ciutat que ofereixen aquestes activitats i casals. Prèviament, també ho feia el portaveu d’En Comú Podem, Jordi Collado, qui apuntava que hi haurà «poca previsió» per part d’aquestes agrupacions perquè «no podran assegurar el nombre de places necessàries».

El conseller denunciava que s’abandona un model «incentivador» i «en desenvolupament», per tornar a un que és «assistencialista» i «reactiu», en el qual «les famílies han d’anar a buscar l’ajut, col·lapsant els serveis socials al juny i el maig». Collado criticava que, amb aquest canvi, el que es fa és «maltractar el lleure educatiu». En aquest sentit, assenyalava també que el Servei d’Intervenció Socioeducativa (SIS) «ha reduït 50 places a la ciutat».

Més de 400 usuaris

Des de l’Ajuntament, argumenten que l’IMSST «no pot ser el responsable del cost del lleure dels infants de la ciutat de Tarragona que no es troben en risc d’exclusió social». En aquest sentit, la consellera de Serveis Socials, Cecilia Mangini, explicava que «des del govern treballarem per incloure en el pressupost de l’any que ve una aposta global que inclogui tots els infants de la ciutat».

L’edil va aprofitar per assegurar que «cap infant amb necessitats econòmiques o socials es quedarà sense activitats de lleure aquest estiu». Durant l’estiu del 2023, hi va haver 489 persones beneficiàries, tot i que van ser 404 els infants i adolescents que van gaudir del bo. Segons el consistori, un 85% del total eren usuaris de Serveis Socials,. Tant ERC com ECP reclamen que el 15% restant no quedi fora d’aquests ajuts per a activitats i casals estivals.