L’Hospital Joan XXIII inicia teràpies avançades per a la malaltia de Parkinson

L’Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona, aquest mes d’abril, coincidint amb el Dia Mundial del Parkinson, comença a aplicar teràpies avançades per a aquesta malaltia. Concretament, es tracta de teràpies com la bomba d’infusió subcutània, que es canvia diàriament, a través de la qual el pacient rep la medicació, i la gastrostomia endoscòpica percutània (PEG), cirurgia mitjançant la qual es col·loca una sonda flexible a l’estómac que permet administrar medicaments, directament, sense passar per la boca i l’esòfag.

Ángela Monterde, que és la neuròloga especialista que porta la consulta de trastorns del moviment a l’Hospital Joan XXIII, visita uns 30 pacients amb Parkinson al mes i en diagnostica entre 40 i 50 de nous a l’any. La Dra. Monterde afirma que en aquesta consulta «un 60 %, aproximadament, són pacients amb Parkinson i el 40 % restant tenen altres trastorns com parkinsonisme atípic, tremolors, distonia (postures forçades), tics, etc.». Monterde explica que «els pacients amb Parkinson tenen una esperança de vida equiparable a la d’altres persones sense la malaltia i poden arribar a viure quinze anys amb bona qualitat».

Es tracta d’una malaltia que, poc a poc, va en augment. Comença amb tremolors, poca traça o problemes al caminar. No obstant, «hi ha un període anomenat ‘lluna de mel’, que dura entre tres i cinc anys, en què amb la medicació —dopamina— els pacients es troben bé», explica la neuròloga. Passat aquest període, alguns pacients acabaran necessitant rebre teràpies avançades. Per una banda, hi ha les teràpies mèdiques, que són les que des d’aquest mes d’abril ja es duen a terme a l’Hospital Joan XXIII. L’altra opció és la cirurgia de Parkinson, que es du a terme a l’Hospital Universitari de Bellvitge, a Barcelona. Aquesta cirurgia consisteix a col·locar elèctrodes als ganglis de la base del cervell.