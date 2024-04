Presenten l’Associació de Parkinson Reus-Baix Camp (APAREBA)

Amb motiu del Dia Mundial del Parkinson, ahir es va fer una jornada en què es presentà la nova Associació de Parkinson Reus-Baix Camp a l’Auditori de l’Hospital Sant Joan. L’associació va començar fa un any. «Vaig venir per casualitat i hi havia els col·laboradors que integren l’Associació de Parkinson de Barcelona explicant els projectes que feien», comentava l’Anna des de l’Associació de Parkinson Reus-Baix Camp. «El doctor Casanova va dir que seria interessant tenir una agrupació aquí a Reus i els que estàvem allà, vam aixecar el dit i vam dir que nosaltres estàvem disposats», va tancar.

Alguns dels objectius que tenen des de la comunitat són fomentar el vincle entre familiars i pacients, trencar estereotips socials i sensibilitzar la societat respecte a les persones que pateixen la malaltia, promoure qualitat de vida i inclusió social, facilitar la trobada entre els afectats en diferents activitats, donar suport en activitats per la investigació, fer difusió a la població mitjançant xerrades, voluntariat i col·laboracions i oferir recursos com ara teràpies rehabilitadores. «Volem que tinguin il·lusió de vindre i sortir de casa», assegurava l’Anna. «L’associació està feta perquè tots vosaltres vingueu a gaudir de totes les activitats que farem», va afegir Mari Flor, companya de l’Anna dins de l’agrupació. El seu objectiu és crear activitats dins del local perquè la gent pugui anar a «fer unes partides al parxís, inclús podríem fer algun torneig, la qüestió és fer alguna cosa», va assegurar l’Anna. «Volem fer veure a la gent que aquesta malaltia no només la pateixen gent gran de 80, 70 o 60 anys, també hi ha persones joves que la pateixen i no s’ha de tenir vergonya mai, perquè això va amb tu, és una cosa que ho tens i ho tindràs sempre», va apuntar Merche. «La malaltia va més enllà de les consultes, són tants els aspectes que l’hospital no pot amb tot i necessita que existeixin recursos externs com les associacions», apuntava el doctor Casanova. «Hi ha molts pacients i cadascú té les seves necessitats», tancà.