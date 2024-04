Els efectes del temporal encara es deixen veure a la Platja Llarga de Tarragona

El temporal causat per la borrasca Nelson la setmana passada va deixar la seva marca a la Platja Llarga de Tarragona, que ha perdut sorra i diversos equipaments han quedat malmesos. El temporal va deixar onades de més de tres metres –especialment a la costa central i la Costa Brava- i nombroses platges sense sorra i amb desperfectes.

El temporal de mar va anar acompanyat d'un vent de sud (migjorn) i sud-oest (garbí o llebeig) que va bufar amb insistència i ratxes fortes d'entre 50 i 70 km/h, amb registres destacats com els 69,5 km/h de l'Observatori Fabra, els 67,7 km/h de Palafrugell o els 60,5 km/h de Malgrat de Mar.

Desperfectes causats pel temporal a la Platja LlargaCedida

La conselleria de Protecció Civil de l'Ajuntament de Tarragona va activar el Pla d'Actuació Municipal (PAM) en fase d'alerta i es va demanar a la població no banyar-se ni quedar-se a la platja i respectar els senyals de perill. Es va demanar també evitar les activitats recreatives o professionals al mar i no accedir a punts del litoral afectats per l'onatge fort ni als llocs on les onades trenquin amb força i seguir en tot moment els consells d'autoprotecció.