L'Ajuntament de Tarragona activa el Pla d'Actuació Municipal (PAM) en fase d'alerta pel mal estat de la mar

La conselleria de Protecció Civil de l'Ajuntament de Tarragona activa el Pla d'Actuació Municipal (PAM) en fase d'alerta a partir d'aquesta mitjanit per mal estat de la mar i fort onatge, amb previsió, segons la informació del Servei Meteorològic de Catalunya, d'onades superiors a 2,5 metres a gairebé tot el litoral català. La franja horària amb major probabilitat serà entre les 00 i les 06 hores, però pot allargar-se tot el dia 31 de març.

En aquest sentit, es demana a la població no banyar-se ni quedar-se a la platja i respectar els senyals de perill. Es demana també evitar les activitats recreatives o professionals al mar i no accedir a punts del litoral afectats per l'onatge fort ni als llocs on les onades trenquin amb força. Es prega seguir en tot moment els consells d'autoprotecció.

Dijous passat la mala mar es va cobrar a vida d'un menor de 16 anys i un home de 32 a la platja del Miracle, quan el primer va caure a l'aigua per accident i el segon, en un intent de rescatar-lo, es va llançar a la mar.