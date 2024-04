L’Estat redacta el projecte perquè l’N-340 de la Móra a Ferran sigui autovia i enllaci amb l’AP-7

El Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible està redactant el projecte perquè el tram de l’N-340 entre la Móra i Ferran es converteixi en A-7 i enllaci, a través de la construcció d’una nova rotonda, amb l’AP-7. Per altra banda, el projecte preveu obrir un quart carril a l’autopista en forma de ramal entre Ferran i la sortida de Torredembarra i Altafulla.

El passat 26 de març, el Butlletí Oficial de l’Estat va publicar la revocació «parcial» de l’aprovació definitiva de l’estudi «Autovia A-7. Carretera N-340. Tram: Inici de la variant d’Altafulla i Torredembarra - Variant de Santa Margarida i Els Monjos - Final de la variant de Vilafranca del Penedès».

El motiu d’aquesta revocació, que atura el projecte del traçat completament, és, precisament, accelerar l’enllaç entre l’N-340 a la Móra amb l’AP-7. «No té sentit fer una autovia quan l’autopista ja està alliberada de peatges, per això s’atura el projecte de l’autovia fins a Vilafranca, un fet que accelera la construcció de l’autovia a la Móra», indica el subdelegat del Govern Espanyol a Tarragona, Santi Castellà.

Finalment, l’Estat ha decidit que el tram de l’N-340 entre la Móra i Ferran es converteixi en part de l’A-7, i que l’enllaç amb l’autopista sigui a partir d’una nova rotonda, que s’ubicarà entre Ferran i la Riera de Gaià. Després, s’accedirà a l’AP-7 per un quart carril, que actuarà com a ramal, i que arribarà fins a la sortida de l’autopista de Torredembarra i Altafulla. Tot plegat, aprofitant les carreteres existents.

«El projecte està molt avançat i serà cosa d’aquesta legislatura», ha avançat Castellà a Diari Més. El subdelegat ha afegit que es tracta d’una actuació «molt necessària» per «permeabilitzar» l’A-7. «Aquestes actuacions canviaran les dinàmiques urbanes en sentit positiu, i faran més atractives aquestes zones de Tarragona», ha afegit Castellà, en referència també al nou carril bici que transformarà l’N-340 entre Tarragona i Altafulla.

Pacificar l’N-340 a la costa i apostar per l’autovia

El plànol mostra com quedarà l’enllaç entre l’A-7 i l’AP-7 després que el tram d’N-340 entre la Móra i Ferran es converteixi en autovia. L’objectiu del nou traçat és el de guanyar seguretat en zones on, fins ara, hi convivien ciclistes, camions i turismes. «És una notícia positiva perquè la N-340 al seu pas per Llevant fins arribar a Altafulla està a punt de transformar-se en una avinguda, humanitzant el seu traçat», ha dit l’alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, després de conèixer la notícia sobre el nou projecte.