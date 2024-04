ERC demana que el govern aturi les zones blaves de Joan XXIII, Parc Francolí i Tarragona 2

El Grup Municipal d’ERC a l’Ajuntament de Tarragona ha celebrat que el govern socialista no desplegui la seva estratègia recaptatòria a través de les zones d’aparcament regulat a la Vall de l’Arrabassada i Músics. El portaveu adjunt dels republicans, Xavi Puig, ha destacat que «és una victòria evident de tots aquells que hem estat lluitant, perquè aquesta molt mala decisió en matèria de mobilitat que s'ha estès per una part molt important del centre de Tarragona no continués envaint aquest ampli centre de Tarragona pel cantó de Llevant».

El mateix conseller ha afirmat que «el govern socialista ha fet el pas enrere per la convocatòria de les eleccions catalanes. L'element decisiu i distintiu d'aquesta decisió és que ara hi ha un context electoral, no hi comptaven». El republicà considera que el PSC farà el mateix que va fer amb les eleccions municipals, «que és posar-se en guàrdia i intentar fer veure que no segueixen polítiques recaptatòries sinó en polítiques que es fixen en la gent».

En la moció que va presentar ERC en el plenari del passat 15 de març es va aprovar la reversió de totes les zones blaves i verdes de nova creació sota el mandat socialista. El conseller Puig ha lamentat que en les hores punta on Tarragona hauria d'estar plena i bategant «està molt buida». Per això, reitera que s'acabi amb el greuge comparatiu entre zones de la ciutat, ja que el govern socialista no pintarà de verd ni blau la zona de l’Arrabassada i sí que ho mantindrà a la zona de l’Hospital, Tarragona 2 i Monestir de Poblet, per exemple. En aquestes parts de la ciutat les entitats veïnals també han mostrat el seu desacord i el govern no ha tingut en compte, en absolut, la seva opinió.

Des d’ERC estan convençuts que un cop passi el període electoral, el PSC tornarà a emprendre aquesta política d’aparcaments errònia amb «qualsevol excusa, ja sigui el PMUST (que està en procés participatiu) o les zones de baixes emissions (que no estan aprovades) per tornar a recaptar, tal com van fer amb la pujada d’impostos. Això no s’atura aquí», ha afegit Puig. Per aquest mateix motiu, reclama al govern municipal que després del pas enrere a l'entorn de Llevant, «que faci el mateix amb les 1.200 places que s'han generat injustament al cantó de la zona de Parc Francolí castigant un equipament públic com és l'Hospital Joan XXIII».

Puig ha assegurat que «estan buidant la ciutat i el que volem que estigui plena de vida, que bategui amb força. El que estan aconseguint és que la gent que no ha de venir a Tarragona per obligació s’ho pensi dues vegades i es decanti per altres ciutats veïnes més competitives en matèria d’aparcament».