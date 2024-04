ECP reclama que s'aturi la zona regulada de l'entorn de l'Hospital Joan XXIII

En Comú Podem Tarragona ha celebrat l’anunci del govern municipal de descartar 400 noves places de zona blava a la Vall de l’Arrabassada. La formació s'ha oposat a la posada en marxa de les zones regulades de manera arbitrària, reclamant en públic i en privat que «el govern les aturi fins a tenir el pla de mobilitat urbana sostenible». ECP considera que l'aprovació dels pressupostos ha permès que l'ajuntament compti amb una bona situació econòmica, i demostra que no ha existit mai una fallida econòmica i, per tant, l'afany recaptatori i sense cap criteri de mobilitat de les noves zones regulades no té sentit.

Des de la formació celebren que s'hagi escoltat al veïnat i les treballadores de la zona, però lamenten que no s'hagi tingut en consideració als treballadors de la zona de Joan XXIII o de Tarragona Dos.

Per acabar, tornen a demanar al govern que aturin la zona regulada de l'entorn de JoanXXIII fins que el PMUS no ho indiqui, «anar a l'hospital és una necessitat i no pot convertir-se en un privilegi», afegeixen.