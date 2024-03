Denuncien un abocament il·legal de mobles a Tarragona

Els abocaments il·legals a Tarragona tornen a ser motiu de polèmica. Un usuari ha denunciat a la xarxa social 'X' un nou abocament il·legal de mobles al carrer Cardenal Vidal i Barraquer de la ciutat i ha assenyalat al Sindicat d'Habitatge, que el dijous passat va «alliberar» un bloc de pisos que era propietat d'ADIF i que es troba molt a prop de l'abocament.

Per la seva banda, el Sindicat ha reconegut que els mobles pertanyen al bloc de pisos, tot i que asseguren que «vam contactar amb el punt verd de l'Ajuntament per a que ho recollissin i ens van donar l'OK, però òbviament, com a la resta de la ciutat, no han netejat ni recollit res de res».

Un fet que ha confirmat el mateix usuari que ha denunciat l'abocament: «Us informo que efectivament aquest matí hi ha passat un vehicle de recollida de l'Ajuntament i no han recollit res de res. La runa segueix allà i ara és un problema per a tots els veïns».

Per la seva part, l’Ajuntament de Tarragona ha respost al tweet «agraint» l'avís i ha manifestat que «passem l'assumpte al departament corresponent».