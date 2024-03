El Sindicat de l’Habitatge de Tarragona «allibera» un bloc de pisos propietat d’ADIF

detail.info.publicated Carlos Domènech Goñi Tarragona detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El Sindicat d’Habitatge de Tarragona ha «alliberat» aquest dijous a la tarda un bloc de pisos propietat d’ADIF, concretament el número 64 del carrer Pere Martell. Es tracta d’un edifici que es trobava buit des de feia una dècada, i que ara el sindicat ha ocupat perquè hi puguin viure famílies que es trobaven en situació d’emergència habitacional.

«Avui és un dia important pel sindicat i per Tarragona. Aquest bloc ja es troba sota control popular», van indicar membres del sindicat al davant de l’edifici en qüestió. Fa setmanes que militants i simpatitzants van accedir al bloc amb l’objectiu d’habilitar-lo. L’edifici, propietat d’ADIF, estava buit. Té vuit pisos distribuïts en tres plantes i des del sindicat van explicar que «molta part ja és habitable». «Fa setmanes que estem treballant en l’interior», van detallar. Ara per ara, hi viuran membres del sindicat i també tres famílies amb menors, que es trobaven sense llar i que feia temps que formaven part de l’entitat.

El portaveu del Sindicat, Joan Manel Burilo, explicava que han escollit aquest edifici perquè «es troba a prop del Serrallo, un barri que comença a patir la gentrificació i les conseqüències dels pisos turístics i l’augment del preu del lloguer». A més, indicava que el bloc «alliberat» compta amb aigua i llum.

Desnonaments als barris

‘El Puntal’, nom que han donat a l’edifici, «és el primer de molts blocs alliberats a Tarragona», van indicar des del Sindicat. L’organització va criticar la situació actual del lloguer a la ciutat, així com la gentrificació i «l’expulsió» de la classe treballadora als afores, conseqüència dels pisos turístics. A més, els militants també van denunciar que a la ciutat «hi ha una mitjana de tres desnonaments al dia». De fet, aquest divendres es mobilitzaran a Sant Salvador per evitar el desnonament de l’Atika, una mare amb un menor a càrrec.

Aquest dilluns, el Sindicat d’Habitatge també es va manifestar a Bonavista per intentar evitar el desnonament de dues persones al carrer U número 3. Els Mossos d’Esquadra es van personar al lloc i van fer efectiu el llançament. «S’estan produint situacions molt greus als barris de Ponent, on hi ha les rendes més baixes i molts dels habitatges tenen problemes estructurals», reivindicava el sindicat, que al mateix temps reclamava «mesures» i criticava que «la classe política només demana més policia i més desnonaments».

En els pròxims dos mesos, el Sindicat d’Habitatge de Tarragona es mobilitzarà en almenys cinc desnonaments més, una xifra que podria arribar a la desena.