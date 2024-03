Un estudi demostra que el gingebre és efectiu en el tractament de les nàusees i vòmits oncològics

Un estudi, realitzat per la infermera del Col·legi Oficial d’Infermeres de Tarragona (CODITA) Raquel Tejada Musté analitza si el gingebre és efectiu en el control de les nàusees i vòmits produïts per la quimioteràpia en pacients amb càncer de mama.

En aquests sentit, alguns estudis ja havien demostrat que la ingesta de gingebre té un efecte significatiu en la disminució de les nàusees agudes en pacients oncològics.

«El tractament del càncer de mama, que pot incloure tractaments farmacològics (quimioteràpia, fàrmacs monoclonals i teràpies dirigides, entre d'altres), radioteràpia i cirurgia, té un gran impacte a la vida de les pacients que, sovint, genera dificultats per complir els rols familiars, incapacitat per treballar o per participar en activitats socials. Això passa perquè als efectes propis de la malaltia se sumen els efectes secundaris dels tractaments. I un dels efectes pitjor tolerats per les pacients i que més desconfort els provoca, són les nàusees i els vòmits, augmentant la seva ansietat i causant una gran repercussió en la seva qualitat de vida», explica la infermera de CODITA.

De fet, les nàusees i vòmits els pateixen fins a un 70-80% de les pacients que reben quimioteràpia, malgrat la utilització de pautes antiemètiques altament eficaces en la seva prevenció. Aquestes nàusees i vòmits suposen, sovint, deshidratació, desnutrició, alteracions electrolítiques, deteriorament físic i psicològic, problemes esofàgics, ocasionant, en alguns casos, retards o canvis en el tractament oncològic i fins i tot abandonament per part de les pacients.

El gingebre és una espècie i planta medicinal procedent d'Àsia Central i Sud-est Asiàtic (gairebé el 50% de la collita mundial procedeix de l'Índia). L'arrel d'aquesta planta que té un sabor lleugerament picant amb un toc de llimona, s'utilitza des de l'antiguitat com a condiment culinari i «medicament» a la medicina popular. Són indicacions d'aquesta planta diversos trastorns digestius, circulatoris, respiratoris (tos), reumàtics, vertígens, nàusees i vòmits, entre d'altres.

Estudi

L'estudi el van realitzar 40 pacients tractades a la Xarxa Santa Tecla Sanitària, Social i Docent de Tarragona entre juny del 2021 i abril del 2022. Totes elles eren dones diagnosticades de càncer de mama en tractament amb quimioteràpia.

Els resultats d'aquesta investigació han mostrat que els vòmits van ser significativament majors en les dones menors de 50 anys i no hi va haver diferències en relació amb les nàusees. Les dones amb antecedents d'hiperèmesi gestacional van patir més episodis de nàusees però no de vòmits. Igualment s’ha observat que l'administració d'antiemètics va ser més eficaç per controlar els vòmits que les nàusees i, finalment, que la ingesta de gingebre va ser molt eficaç per controlar les nàusees però no tant per controlar els vòmits.