Un estudio demuestra que el jengibre es efectivo en el tratamiento de las náuseas y vómitos oncológicos

Publicado por Redacció Verificado por Creado: Actualizado:

Un estudio, realizado por la enfermera del Colegio Oficial de Enfermeras de Tarragona (CODITA) Raquel Tejada Musté analiza si el jengibre es efectivo en el control de las náuseas y vómitos producidos por la quimioterapia en pacientes con cáncer de mama.

En este sentido, algunos estudios ya habían demostrado que la ingesta de jengibre tiene un efecto significativo en la disminución de las náuseas agudas en pacientes oncológicos.

«El tratamiento del cáncer de mama, que puede incluir tratamientos farmacológicos (quimioterapia, fármacos monoclonales y terapias dirigidas, entre otros), radioterapia y cirugía, tiene un gran impacto en la vida de las pacientes que, a menudo, genera dificultades para cumplir los roles familiares, incapacidad para trabajar o participar en actividades sociales. Esto ocurre porque a los efectos propios de la enfermedad se suman los efectos secundarios de los tratamientos. Y uno de los efectos peor tolerados por las pacientes y que más des confort los provoca, son las náuseas y los vómitos, aumentando su ansiedad y causando una gran repercusión en su calidad de vida», explica la enfermera de CODITA.

De hecho, las náuseas y vómitos los padecen hasta un 70-80% de las pacientes que reciben quimioterapia, a pesar de la utilización de pautas antieméticas¹ altamente eficaces en su prevención. Estas náuseas y vómitos suponen, a menudo, deshidratación, desnutrición, alteraciones electrolíticas, deterioro físico y psicológico, problemas esofágicos, ocasionando en algunos casos retrasos o cambios en el tratamiento oncológico e incluso abandono por parte de las pacientes.

El jengibre es una especie y planta medicinal procedente de Asia Central y Sudeste Asiático (casi el 50% de la cosecha mundial procede de la India). La raíz de esta planta que tiene un sabor ligeramente picante con un toque de limón, se utiliza desde la antigüedad como condimento culinario y «medicamente» en la medicina popular. Son indicaciones de esta planta varios trastornos digestivos, circulatorios, respiratorios (tos), reumáticos, vértigos, náuseas y vómitos, entre otros

Estudio

El estudio lo realizaron 40 pacientes tratadas en la Xarxa Santa Tecla Sanitària, Socials i Docents de Tarragona entre junio del 2021 y abril del 2022. Todas ellas eran mujeres diagnosticadas de cáncer de mama en tratamiento con quimioterapia.

Los resultados de esta investigación muestran que los vómitos fueron significativamente mayores en las mujeres menores de 50 años y no hubo diferencias en relación con las náuseas. Las mujeres con antecedentes de hiperémesis gestacional² sufrieron más episodios de náuseas, pero no de vómitos. Igualmente se ha observado que la administración de antieméticos fue más eficaz para controlar los vómitos que las náuseas y, finalmente, que la ingesta de jengibre fue muy eficaz para controlar las náuseas, pero no tanto para controlar a los vómitos.