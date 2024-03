Els càmpings de Tarragona ciutat preveuen una ocupació del 85% per Setmana Santa

Els càmpings de Tarragona ciutat es preparen per rebre aquesta Setmana Santa un gran nombre de visitants i preveuen una ocupació del 85%. Tot i això, l’Agrupació de Càmpings de Tarragona Ciutat en el període comprès entre Dijous Sant i Dilluns de Pasqua estimen que aquesta xifra superi el 90%.

El president de l'Agrupació, Roger Trillas, assegura que «aquesta demanda pels càmpings de Tarragona ciutat reflecteix la popularitat dels nostres allotjaments com l’opció per aquells que busquen gaudir de la natura en un entorn com el nostre i en unes instal·lacions i serveis de qualitat que fan única l’experiència del visitant». Trillas afirma que les prediccions meteorològiques per Setmana Santa seran decisives «per a les reserves d’última hora». «El clima mediterrani fa que la ciutat de Tarragona sigui una destinació campista atractiva», ha afegit.

Els càmpings de Tarragona ciutat posen rumb a la temporada amb una previsió positiva. Alguns càmpings acabaran la temporada un cop passat el pont del Pilar i d’altres ho faran per Tots Sants. Per la seva part, el Càmping Trillas Spa Tamarit l’allargarà, un any més, mantenint obert els 365 dies de l’any.

Durant el període de temporada, el conjunt de càmpings contribuirà a la creació de 500 llocs de treball que depenen directament de la seva cadena de valor. Trillas recorda que «l’activitat del càmping també contribueix a la creació de llocs de feina indirectes en altres sectors que també depenen del turisme al territori».

Creixement de pernoctacions el 2023

El balanç del 2023 revela que la tendència a l’alça iniciada el 2022 es va mantenir tota la temporada. Això va representar un augment significatiu en el nombre de pernoctacions, amb un increment del 7% respecte al 2022 arribant a 1.275.994 pernoctacions. Alhora, s’observa una preferència cap a estades de gairebé una setmana amb una mitjana de 5 dies.

Els principals mercats han estat el de proximitat, procedent d’arreu de Catalunya, amb un 27% i un 21% de la resta de l’estat. Pel que fa als mercats europeus, destaquen principalment l’alemany, amb un 11%, l’holandès amb un 9% i el francès amb un 6%. S’espera que enguany el perfil de visitant sigui similar.