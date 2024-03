L’Ajuntament de Tarragona regularitza el primer càmping després de 19 anys

detail.info.publicated Carlos Domènech Goñi Tarragona detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

L’aprovació inicial del Pla d’Ordenament Urbanístic del càmping Caledonia ha arribat després de 19 anys. Es tracta del primer càmping de la ciutat que aconsegueix regularitzar els seus terrenys, un fet que pot crear un precedent perquè la resta d’equipaments també ho facin. La batalla burocràtica per legalitzar urbanísticament els càmpings s’arrossega des del 2005, quan va entrar en vigor el Pla Director Urbanístic del Sistema Costaner. Això va obligar els càmpings catalans a demostrar que la seva activitat era anterior al 2005 i, al mateix temps, elaborar projectes relatius al risc d’inundabilitat, protecció civil, impacte ambiental i paisatgístic, entre altres.

La junta de govern local del passat 9 de febrer va aprovar inicialment el Pla Especial Urbanístic per a la regularització i legalització de l’equipament turístic, que s’ubica a Tamarit. Caledonia va començar els tràmits per a la regularització dels terrenys l’any 2006 i el procés burocràtic s’ha allargat durant més de 18 anys. «Ha estat un procés llarg, costós i farragós, però estem molt contents perquè per fi ho hem aconseguit», indica Xavier Artal des del càmping Caledonia.

El document aprovat inicialment, de més de 700 pàgines, farà modificar algunes zones del càmping per la seva proximitat amb les vies del tren, amb l’N-340 o la llera del Gaià. Els propietaris hauran de retirar bungalous i zones destinades a l’activitat de càmping, que fins ara podien acollir autocaravanes o espais d’acampada. Per altra banda, l’Ajuntament també ha instat els propietaris a adquirir espais de compensació. Es tracta de terrenys no urbanitzables i que es destinaran únicament a la naturalització.

«Haurem de fer les rectificacions pertinents del document, però els tècnics han donat el vistiplau al nostre projecte. Hem retirat una part important d’espai de càmping a tocar del Gaià i s’han reduït bastantes àrees», recalca Artal. El càmping Caledònia data de l’any 1983 i té una capacitat de fins a 800 persones, que s’ubiquen en una superfície de més de 23.000 metres quadrats.

Satisfacció a l’Ajuntament

El conseller d’Urbanisme de l’Ajuntament de Tarragona, Nacho García, no amagava la seva alegria després de l’aprovació inicial del càmping. «És el primer que aconseguim aprovar, i això és molt important per la ciutat», diu García, i afegeix que els processos per legalitzar els càmpings són «complicats» perquè «costa arribar a entesa amb els propietaris».

Durant aquests anys, els càmpings han anat ampliant les seves instal·lacions, modificant els seus serveis o modernitzant-los. Moltes vegades, aquestes actuacions es feien sense el permís previ de l’administració, motiu pel qual són nombroses les sancions, requeriments o retirada de bungalous o espais d’acampada als càmpings de la ciutat.

Actualment, els càmpings representen aproximadament la meitat de l’oferta de pernoctació a la ciutat, fet que demostra el pes del sector dins del turisme. «Per aquest motiu és un benefici per a la ciutat i els càmpings que tots estiguin legalitzats. Esperem que tota la resta vingui al darrere», acaba dient.

«Veiem la llum»

El president de l’Agrupació de Càmpings de Tarragona Ciutat, Roger Trillas, ha valorat «molt positivament» l’aprovació inicial del càmping Caledònia. «Significa que veiem la llum al final del túnel. Fa molts anys que els càmpings estem intentant que es regularitzi la nostra situació», diu Trillas. El projecte del Pla Especial Urbanístic del Càmping Caledonia pot suposar un precedent per a la resta d’equipaments.