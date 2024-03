Deu joves amb síndrome de Down viuran el seu primer contacte laboral al Parc Central

Aquesta setmana deu joves 10 joves de l'associació Down Tarragona experimentaran el seu primer contacte amb el món laboral al Parc Central de Tarragona. El centre comercial i l’associació provincial s'han unit, per tercer any consecutiu, per commemorar la setmana de la síndrome de Down. L'objectiu d'aquesta iniciativa és donar visibilitat a la inserció sociolaboral de les persones amb síndrome de Down i altres discapacitats intel·lectuals.

L’acció, emmarcada en el programa Agafa’t al 21 de Down Tarragona, va començar dilluns i s’estendrà fins aquest divendres. Durant aquests dies, el grup col·laborarà de forma voluntària, en les tasques diàries d’establiments comercials i empreses de Parc Central. Ho faran durant jornades diàries de 4 hores. L’objectiu de tot plegat és afavorir la plena inclusió i la convivència d’aquest col·lectiu en els diferents àmbits de la societat.

Enguany hi participen les firmes Benetton, Esclat i IKEA, que durant aquests dies acullen voluntaris i voluntàries com a auxiliars de botigues. La resta forma part dels serveis centrals de Parc Central per dur a terme labors relacionades amb neteja, manteniment, pàrquing, atenció al client i gerència, a través de les companyies que hi operen.

Dia Mundial de la síndrome de Down

Coincidint amb el Dia Mundial de la síndrome de Down, aquest dijous, 21 de març, l’associació Down Tarragona instal·larà un estand al centre comercial des d’on es donaran a conèixer els serveis, projectes i activitats que desenvolupen per tal de millorar la vida de les persones amb la síndrome de Down i d’altres discapacitats intel·lectuals similars, així com de les seves famílies.