Diez jóvenes con síndrome de Down vivirán su primer contacto laboral en el Parc Central

Una joven con síndrome de Down atendiendo a un cliente en Parc Central.Cedida

Publicado por Redacció Verificado por Creado: Actualizado:

Esta semana diez jóvenes 10 jóvenes de la asociación Down Tarragona experimentarán su primer contacto con el mundo laboral en el Parc Central de Tarragona. El centro comercial y la asociación provincial se han unido, por tercer año consecutivo, para conmemorar la semana del síndrome de Down. El objetivo de esta iniciativa es dar visibilidad a la inserción sociolaboral de las personas con síndrome de Down y otras discapacidades intelectuales.

La acción, enmarcada en el programa Agafa't al 21 de Down Tarragona, empezó el lunes y se extenderá hasta este viernes. Durante estos días, el grupo colaborará de forma voluntaria, en las tareas diarias de establecimientos comerciales y empresas de Parc Central. Lo harán durante jornadas diarias de 4 horas. El objetivo de todo es favorecer la plena inclusión y la convivencia de este colectivo en los diferentes ámbitos de la sociedad.

Este año participan las firmas Benetton, Esclat e IKEA, que durante estos días acogen voluntarios y voluntarias como auxiliares de tiendas. El resto forma parte de los servicios centrales de Parc Central para llevar a cabo labores relacionadas con limpieza, mantenimiento, parking, atención al cliente y gerencia, a través de las compañías que operan.

Día Mundial del síndrome de Down

Coincidiendo con el Día Mundial del síndrome de Down, este jueves, 21 de marzo, la asociación Down Tarragona instalará un estand en el centro comercial desde donde se darán a conocer los servicios, proyectos y actividades que desarrollan con el fin de mejorar la vida de las personas con el síndrome de Down y de otras discapacidades intelectuales similares, así como de sus familias.