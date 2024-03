Tarragona estrena dues rutes pels espais de la Setmana Santa

Tarragona Turisme oferirà aquesta Setmana Santa dues noves rutes amb un recorregut per alguns dels espais més emblemàtics de la Setmana Santa tarragonina, com el Museu Bíblic, l’església de Sant Llorenç o l’església de Sant Agustí. Les dues rutes, que tindran una durada de 90 minuts, estaran disponibles en quatre idiomes i partiran de l’oficina de turisme del carrer Major.

La primera ruta ofereix una combinació de Museu Bíblic –on es farà una explicació genèrica del Museu i una visita a la sala de la Setmana Santa amb projecció d’un audiovisual, reproduccions dels passos i cartells de les edicions passades—; la plaça del Rei, on s’explicarà la processó de Divendres Sant, les dues esglésies i la congregació de la Sang; i l’església de Sant Agustí, amb una visita arquitectònica i d’alguns dels passos que s’hi troben a l’interior.

La segona opció és una combinació que comença recorrent el carrer de les Coques, l’arc de Sant Llorenç i la plaça de la Pagesia; continua a l’església de Sant Llorenç (gremi de Pagesos) on s’explica la mateixa església i els dos passos de l’arquitecte Josep Maria Jujol que alberga; la plaça del Rei, amb les mateixes activitats que en la primera opció; i finalment l’església de Sant Agustí, on també es farà l’explicació tant del recinte com d’alguns dels passos que conté. Les dues opcions són gratuïtes amb reserva prèvia al següent ENLLAÇ.

La presidenta del Patronat Municipal de Turisme de Tarragona (PMTT), Montse Adan, ha assegurat que «amb aquesta nova proposta posem en valor una de les Setmanes Santes més importants de Catalunya».

«La Setmana Santa tarragonina i els espais per on transcorre tenen un valor cultural, artístic, patrimonial i comunitari inqüestionable i hem volgut que les persones que ens visiten tinguin l’oportunitat de conèixer tots aquests valors de primera mà i des d’una perspectiva rigorosa i amena a parts iguals», ha afegit Adan.