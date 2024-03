La ciutat de Tarragona ja es prepara per una nova Setmana Santa. Aquest any, la celebració cristiana comptarà amb diversos actes i processons programats perquè tothom qui vulgui pugui celebrar la passió de Crist.

Consulta el programa d'actes de la Setmana Santa de Tarragona 2024:

8 de març Divendres

18h- Viacrucis Quaresmal

Per l'interior de l’Església amb la imatge del Sant Crist de La Sang

- Església de Natzaret (Plaça del Rei)

19.30h- Viacrucis Quaresmal

Per l’interior de l’Església amb la imatge del Sant Crist de la Reial Germandat de Jesús Natzarè.

- Església de Sant Francesc (Rambla Vella)

20h- Presentació de l'Opuscle de l'Associació del Pas de la Presa de Jesús

A càrrec de Josep Maria Escoda Borràs

- Confraria de Pescadors.

10 de març Diumenge

De les 11.45 h a les 13.30 h- VIII Aplec de Bandes de Setmana Santa

- Pèrgola de Voramar, El Serrallo

11 de març Dilluns

19.30 h- Presentació de l'Opuscle de la Reial I Venerable Congregació de la Puríssima Sang de Nostre Senyor Jesucrist

A càrrec de Federic Adan Domènech, Catedràtic de Dret Processal URV

- Església de Natzaret

14 de març Dijous

20h- Presentació de l'Opuscle de la Congregació de Senyores de la Mare de Déu de la Soledat

- Església de Natzaret

15 de març Divendres

18h- Viacrucis Quaresmal

Per l'interior de l’Església amb la imatge del Sant Crist de La Sang

- Església de Natzaret (Plaça del Rei)

19.30h- Viacrucis Quaresmal

Per l’interior de l’Església amb la imatge del Sant Crist de la Reial Germandat de Jesús Natzarè

- Església de Sant Francesc (Rambla Vella)

20 h- Exaltació De La Cofradia del Cristo del Buen Amor y Nuestra Señora de la Amargura con San Juan Evangelista

A càrrec de Quim Mas Carceller, confrare tarragoní i presentador de l'emissió en directe del Dissabte de Passió 2023. Després de l'acte es repartirà l'opuscle núm. 29 de l’entitat

- Església de Sant Nicolau de Bari (carrer Pau del Protectorat, 36). III

16 de març Dissabte

19.15h- Missa en sufragi pels agremiats traspassats

L’últim any presidida per Mossén Xavier Reñé. La missa anirà acompanyada per la coral L’Àncora. Durant la celebració estarà exposada la Relíquia de Sant Llàtzer datada el segle XV. Tot seguit veneració de la relíquia.

- Església de Sant Llorenç

A continuació- Celebració del «XXXV Concert Sacre de Setmana Santa de la Coral L’Àncora»

La degana de les corals tarragonines, fundades per Josep Anselm Clavé, entitat en conveni amb el Gremi, oferirà el tradicional concert Sacre de vigília del cinquè diumenge de Quaresma, dirigida per Sílvia Virgili

- Església de Sant Llorenç.

19.30 h- Vicrucis del Gremi de Marejants

Processó que recorrerà els principals carrers del barri. Hi participaran els armats del Gremi de Marejants, els passos Presa de Jesús (Confraria), Sant Sopar i Sant Enterrament (Marejants), el Sant Crist de l’església de Sant Pere i la Creu dels Improperis de la Confraria de Sant Josep i Sant Jaume, de Reus. Seran acompanyats per les bandes de tambors dels respectius misteris.

- Itinerari: Plaça Bisbe Bonet, Sant Joan, Salou, Trafalgar, Plaça Bisbe Bonet.

20 h- Presentació de l'Opuscle de la Congregació de la Germandat de nostre Pare Jesús de la Passió

- Església de Sant Joan (Plaça General Prim)

20 h- La Passió de Crist, monòlegs i peces musicals es fonen per acostar-nos a una mirada íntima i reflexiva

Entrada lliure

- Església de Sant Agustí

17 de març Diumenge

11.30 h- Celebració dels Tradicionals Tres Tombs de Tarragona

Segona part de la festivitat de Sant Antoni Abat, Copatró del Gremi de Pagesos

- Rambla Nova

12 h- Ofrena Ciri Pasqual per l’Associació del Pas de La Presa de Jesús

- Església de Sant Pere (Serrallo)

18 h- Pregó de la Setmana Santa Tarragonina 2024

A càrrec de la ballarina, coreògrafa i professora, Arantxa Sagardoy

- Centre Tarraconense "El Seminari" (carrer de Sant Pau, 4)

19 h- Concert amb Stabat Mater

Donatiu de 10€

- Església de Sant Agustí,

18 de març Dilluns

20 h- Presentació Opuscle de la Germandat del Sant Ecce-Homo

- Església de Sant Agustí

19 de març Dimarts

Presentació Opuscle de la Reial Germandat de jesús de Natzarè

Pròximament, mitjançant els canals propis de la Reial Germandat de Jesús Natzarè , s’informarà de l’hora exacta

- Església de Sant Miquel del Pla (Plaça de Sant Miquel)

20 h- Presentació Opuscle del Gremi de Sant Llorenç i Sant Isidre

Es representarà per part del grup teatral Les Forques Teatre de Constantí, dues petites escenes de la seva «Passió de Jesucrist», anomenades «Jesús és jutjat». Director: Marc Cardó.

- Església de Sant Llorenç

20 de març Dimecres

20 h- Presentació Opuscle de l'Associació La Salle

- Església de Sant Agustí.

21 de març Dijous

19 h- Viacrucis Dels Gitanos

- Interior de la Parròquia de la Santíssima Trinitat (Plaça del Rei)

Tot Seguit- Processó pels carrers de la Part Alta amb el Crist dels gitanos

- Carrers de la Part Alta

20 h- Presentació Opuscle del Gremi de Marejants

Acte conduït per Josep Ma Guinovart i Aguiló

- Teatre del Serrallo

22 de març Divendres

18h- Viacrucis Quaresmal

Per l'interior de l’Església amb la imatge del Sant Crist de La Sang

- Església de Natzaret (Plaça del Rei)

19 h- Viacrucis del gremi dels Pagesos

Per l’interior de l’Església. Acte seguit, adoració del Sant Crist

- Església de Sant Francesc (Rambla Vella)

19.45 h- Processó del divendres de Dolors

Pels carrers de la Part Alta de Tarragona, precedida pels Armats de la Confraria de La Sang de Constantí, amb la presidència del Sant Crist de la secció de les Senyores de La Pietat. Amb la participació en la mateixa de la coral L’Àncora , agremiats, fidels i autoritats, acompanyant tots ells els Misteris de la Pietat i del Sant Sepulcre, aquest últim escortat pels Armats del Gremi

- Itinerari: Plaça de la Pagesia, Arc de St. Llorenç, Coques, Pare Iglesias, Merceria, Plaça Santiago Rossinyol, Major, La Nau, Sant Hermenegild, Plaça del Rei, Portella, Passeig Sant Antoni, Plaça Sant Antoni, Plaça de la Pagesia.

23 de març Dissabte

19 h- Missa de Vigília de Rams

Duran la Missa lliurament del Ciri Pasqual a càrrec de La Sang i La Soledat

- Parròquia de la Santíssima Trinitat (Plaça del Rei)

19 h- Processó de Passió de la Cofradía del Cristo de Buen Amor

- Itinerari: Sortida des de l'Església de Sant Nicolau de Bari (Pau del Protectorat, 36). Recorregut: Pau del Protectorat, Barcelona, Sant Miquel, Misericòrdia, Sant Josep, Nou de Santa Tecla, Smith, Castaños, Reial, plaça dels Carros, Apodaca, Barcelona i Pau del Protectorat.

24 de març Diumenge de Rams

10.30h- Solemne Benedicció de Palmes i Rams

- Carrer de les Coques, Pla de la Seu i Catedral de Tarragona

Tot seguit- Processó de Palmes i Rams

- Carrer de les Coques i el Pla de la Seu, fins a l’interior de la Catedral

11 h- Missa Pontifical de Diumenge de Rams

Presidida per Joan Planellas Barnosell, Arquebisbe de Tarragona

- Catedral de Tarragona

17 h- Processó de l’entrada de Jesús a Jerusalem

Amb el pas entrada triomfal de Jesús a Jerusalem.

- Itinerari: Església de Sant Joan, Plaça Mitja Lluna, Gasòmetre, Solé, Canyelles, Rambla Nova (tram central fins cruïlla carrer Adrià) per baixar pel lateral fins al carrer Unió, Unió, Plaça de la Mitja Lluna i Església de Sant Joan.

19 h- Vicrucis de la Sang

Discorrerà per la Part Alta i el Passeig Arqueològic fins a la Catedral, on serà venerat el Sant Crist de la Sang. A l’interior de la Catedral veneració de la imatge del Sant Crist pels fidels. En acabar, la imatge és conduïda novament a l’església de Natzaret, acompanyada amb el cant del Miserere

- Itinerari: Plaça del Rei, Portella, Granada, Portal de Sant Antoni, Passeig de Sant Antoni, Torroja, interior del Passeig Arqueològic, Portal del Roser, Plaça del Pallol, Cavallers, Major, Merceria, Pare Iglesias, Pla de la Seu. Tornada: Pare Iglesias, Merceria, Major, Nau i Plaça del Rei.

25 de març Dilluns Sant

10.30 h- Missa Crismal

- Catedral de Tarragona

19h- Celebració de l'Eurcaristia

- Ermita de Sant Magí (Portal del Carro)

20 h- Viacrucis Processional

Amb la participació del pas del Crist de les 7 Paraules i la banda de ministrers del Col·legi La Salle (Collegium Armonicum).

- Itinerari: Portal del Carro, Arc de Sant Llorenç, Sant Pau, Pla de Palau, Mare de Déu del Claustre, Escrivanies Velles, Pla de la Seu, Nou del Patriarca, Plaça Pescateries Velles, Mercè, Plaça de Sant Antoni, Descalços, Arc de Sant Llorenç i Portal del Carro.

26 de març Dimarts Sant

19h- Missa i Viacrucis dels Natzarens

La corresponent missa serà en Sufragi dels Germans Traspassats durant el 2023

- Església de Sant Francesc (Rambla Vella)

20 h- Processó dels Natzarens

Hi participen un escamot dels armats de la R. i V. Congregació de la Puríssima Sang, els tres passos –El Cirineu, Jesús Natzarè i Jesús és despullat de les seves vestidures–, un grup de penitents amb la creu al coll i el Sant Crist, acompanyats pel Cor d’Aspirants, Banda Infantil de Timbals, banda de cornetes, gaites i timbals de la Germandat.

27 de març Dimecres Sant

17h- Anada a la Processó del Dolor

- Des de l'Església de Sant Agustí fins a l’església de Sant Joan a la plaça de la Mitja Lluna

19.45 h.- Processó del Dolor

Pels carrers del centre de Tarragona. Hi participen els Armats de la Confraria de la Creu de Torredembarra, seguits dels cinc passos corresponents al Rosari delDolor: L’oració de Jesús a l’Hort(Associació La Salle), La Flagel·lació (R. i V. Congregació de la Puríssima Sang), Ecce-Homo (Germandat del Sant Ecce-Homo), El Cirineu (Reial Germandat de JesúsNatzarè) i Jesús de la Passió i Sant Crist (Germandat de N. P. Jesús de la Passió).

- Itinerari: Mitja Lluna, Gasòmetre, Soler, Plaça Corsini, Canyelles, Rambla Nova, Unió i Mitja Lluna.

28 de març Dijous Sant

De 17 h a 20 h- Espai de recolliment i reflexió

L’església de Sant Miquel del Pla estarà habilitada com espai de pregària i reflexió en un ambient íntim de recolliment. L’església restarà oberta fins al moment de la celebració de la Vetlla a la parròquia de Sant Francesc d’Assís.

- Església de Sant Miquel del Pla (Plaça de Sant Miquel)

18 h- Ofici del Sant Sopar del Senyor

- Parròquia de la Santíssima Trinitat

Tot seguit- Acatament i custòdia del Santíssim Monument per part dels Armats

- Fins a les 22:00 hores l’església romandrà oberta per l’adoració al Monument

18 h- Missa del Sant Sopar

- Església de Sant Agustí (Rambla Vella)

18 h- Missa del Sant Sopar

Celebració del Sant Sopar de Nostre Senyor Jesucrist oficiada pel consiliari del Gremi de Pagesos, Mn. Xavier Reñé. L’Església estarà oberta fins a les 22:00 h per a l’adoració del Santíssim al Monument.

- Església de Sant Llorenç (Plaça de la Pagesia)

19 h- Esmendada Dels Misteris Del Gremi De Marejants

- Des de Sant Agustí fins a la Rambla Nova

19 h- Solemne trasllat en processó

- Del Santíssim des de la Parròquia dela Trinitat a La Sang (Església de Natzaret) i exposició del Monument

19.30 h- Guàrdia d'honor dels Armats de La Sang

Torns de guàrdia de 20-25 minuts aproximadament

- Al Santíssim Sagrament fins a les 21.30 h

20h- Missa del Sant Sopar

Presidida per Joan Planellas, Arquebisbe de Tarragona

- Catedral de Tarragona

20 h- Ofici solemne i Santa Missa In Coena Domini

Posteriorment, a les 22:00 h, torn de Vetlla davant el Santíssim de la Parròquia

- Església de Sant Francesc (Rambla Vella)

Cada associació de Setmana Santa organitza les celebracions de la Missa del Sant Sopar a les respectives esglésies i parròquies de la ciutat.

21 h- Passadís de la Llum i Torns de Guàrdia d'Honor dels Armats del Gremi de Marejants

Davant el Santíssim Sagrament

- Església de Sant Pere (Serrallo)

De 22 h a 23 h- Hora Santa

- Església de Natzaret

23.45 h- Viacrucis de la Germandat del Sant Ecce-homo pel camí antic del Llorito

Concentració i venda de fanalets a les 23:45 h.

Sortida del Viacrucis a les 00:00 h

Arribada aproximada al Santuari a les 02:00 h

El Crist de la Germandat serà portat a espatlles per tots els voluntaris que ho vulguin fer durant el recorregut. En acabar es disposa d’un servei d’autocars per tornar a Tarragona

- Avinguda Maria Cristina fins al Santuari del Llorito

29 de març Divendres Sant

6 h- Sermó de Passió

Anomenat popularment «Sermó de la bufetada»

- Catedral de Tarragona

6.15 h- Sortida del Crist de la Sang

Acompanyat de congregants i representants de les confraries tarragonines, amb vesta i cucurulla, per a dirigir-se a la Catedral

- Església de Natzaret (Plaça del Rei)

6.30 h- Viacrucis Processional

- Itinerari: Pla de la Seu, les Coques, Sant Pau, Pla de Palau, Guitarra, Plaça de Sant Joan, Baixada del Roser, Salines, Sant Domènec, Plaça de la Font, Cós del Bou, Baixada de la Pescateria i Plaça del Rei.

10 h- Viacrucis

Itinerari: La Popular, Rambla President Companys, Enric Ossó, Plaça Orleans.

- Església de Sant Pau (La Popular)

10 h- Ofici de Lectura i Laudes

- Catedral de Tarragona

11 h- Acció Litúrgica de Divendres Sant i Veneració de la Creu

Amb la participació de R. i V. Congregació de la Puríssima Sang de N. S. Jesucrist i Congregació de Senyores sota la invocació de la Puríssima Sang de N. S. Jesucrist i de la Mare de Déu de la Soledat i de la Germandat del Crist dels Gitanos.

- Parròquia de la Santíssima Trinitat (Plaça del Rei)

11 h- Acció Litúrgica de Divendres Sant i Veneració de la Creu

En acabar, es beneirà i repartirà farigola.

- Església de Sant Llorenç (Plaça de la Pagesia)

12 h- Acció Litúrgica de Divendres Sant i Veneració de la Creu

- Catedral de Tarragona

12.30 h- Sermó de les Set paraules

Organitzat des del 1957 per l'Associació La Salle on 7 persones de diferents àmbits glossen les 7 Paraules de Crist a la Creu

- Ermita de Sant Magí (Portal del Carro)

De 13:00 h a 15:00 h- Quarta hora dels Gitanos i Veneració de la Creu

- Església de la Santíssima Trinitat (Plaça del Rei)

16 h- Recollida de Misteris

Sortiran els armats de la R. i V. Congregació de la Puríssima Sang periniciarla Recollida de Misteris a la Rambla Vella, Plaça Verdaguer, RamblaNova, CarrerUnió i Part Alta de la ciutat, i traslladar-los a la plaça del Rei. Cada confraria situarà els seus misteris als llocs determinats per rebre les reverències als horaris assignats:

Primera recollida: Rambla Vella, plaça Verdaguer, Rambla Nova i carrer Unió.

A les 16:10 h. A la Rambla Vella, tram Sant Agustí-Passeig de les Palmeres, dos passos: L’oració de Jesús a l’Hort i Vetlleu i pregueu.

A les 16:20 h. A la plaça Verdaguer: Presa de Jesús i Descendiment de la Creu.

A les 16:25 h. A la Rambla Nova, tram Adrià/Roger de Llúria, quatre passos: Jesús és despullat de les seves vestidures, Jesús Natzarè, El Cirineu i Retorn del Calvari.

A les 16:45 h. Rambla Nova, coca central del tram Sant Agustí-Unió, quatre passos: Sant Enterrament, Sant Sopar, Cristo del Buen Amor, Ntra. Sra. de la Amargura con San Juan Evangelista

A les 17:00 h Al carrer Unió, un pas: Jesús de la Passió.

A les 17:10 h. Rambla Nova 64, un pas: Ecce-Homo.

- Itinerari de la primera recollida: Rambla Nova, Sant Agustí, Portalet, Plaça de la Font, Cós del Bou, Baixada de la Pescateria (on es fa la tradicional pujada de misteris), Sant Hermenegild i Plaça del Rei.

Segona recollida: Part Alta

A les 17:30 h. A la Plaça de la Pagesia, dos passos: Sant Sepulcre i La Pietat.

- Itinerari: Gremi de Pagesos: Descalços, Plaça de Sant Antoni, Portal, Passeig de Sant Antoni, Portella i Plaça del Rei.

A les 17:40 h. Al Pla de la Seu, un pas: La Soledat.

- Itinerari Congregació de Senyores de la Soledat: Carrer Pare Iglesias, Merceria, Major, baixada de Misericòrdia, Plaça de la Font, Cós del Bou, baixada de la Pescateria (on es fa la tradicional pujada dels passos), Sant Hermenegild i plaça del Rei.

De 18 h a 23 h- Portes obertes amb exposició del Sant Crist amb Estol d'espelmes

- Església de Sant Llorenç (Plaça Pagesia)

19.30 h- Processó del Sant Enterrament

Declarada Element Patrimonial d'Interès Nacional per la Generalitat de Catalunya. Hi participen els armats de La Sang i les tretze associacions de Setmana Santa que acompanyaran els respectius passos (vint en total).

- Itinerari: plaça del Rei, Portella, passeig de Sant Antoni, portal de Sant Antoni, plaça de Sant Antoni, Descalços, Arc de Sant Llorenç, Sant Pau, pla de Palau, Mare de Déu del Claustre, Escrivanies Velles, pla de la Seu, les Coques, Pare Iglesias, Merceria, plaça de les Cols, Major, baixada de la Misericòrdia, plaça de la Font, Sant Fructuós, Comte de Rius, Rambla Nova, Sant Agustí, Portalet, Trinquet Nou, plaça de l’Espiridió, baixada de la Pescateria i plaça del Rei.

30 de març Dissabte Sant

10 h- Ofici de Lectura i Laudes

Catedral de Tarragona

18 h- Processó de la Mare de Déu de la Soledat

Hi participa el pas de La Soledat, acompanyat per les senyores de la Congregació, amb vesta, i per les senyores convidades que pertanyen a les altres associacions tarragonines, de rigorós vestit negre i mantellina, a més de totes aquelles senyores que vulguin acompanyar el Pas de La Soledat. Després de la funció religiosa amb la Corona Dolorosa i predicació, surt de la Catedral per retornar a l’església de Natzaret.

- Itinerari: Plaça del Rei, Nau, Major, Merceria, Pare Iglesias, Pla de la Seu.

Organitza: Congregació de Senyores sota la invocació de la Puríssima Sang de N. S. Jesucrist i de la Mare de Déu de la Soledat

22 h- Vetlla Pascual

Oficiada per Joan Planellas, Arquebisbe de Tarragona

- Catedral de Tarragona