Les Dominiques defensen que el canvi d’usos de l’edifici «consolida l’oferta educativa de cara al futur»

El plenari de l’Ajuntament de Tarragona ha aprovat aquest divendres l'ampliació dels usos de l’edifici on s’ubica actualment l’escola Sant Domènec de Guzman, que pertany a La Congregació de les Dominiques de l’Ensenyança de la Immaculada Concepció, per poder convertir-la en un futur en una residència.

Des de l’escola asseguren es tracta d'una decisió important per «consolidar l’oferta educativa de les Dominiques a Tarragona de cara al futur» i que es tracta «d'una oferta que prové de molt lluny en la història educativa i social tarragonina, i que té la ferma convicció de continuar moltíssims anys més sent una escolar familiar, innovadora i de qualitat a la nostra ciutat».

A més, la Congregació indica que «si en un futur que ara mateix s’intueix llunyà, apareix l’oportunitat d’ampliar l’oferta educativa de la nostra escola i es planteja la necessitat de tenir un nou edifici actualitzat a les necessitats pedagògiques del moment, els nous usos de la parcel·la actual -sempre dins l’àmbit assistencial- facilitarien i farien possible aquesta opció».

Per últim, l'escola indica que l'ampliació dels usos «reforça i consolida la nostra vocació educativa a la ciutat» i que, per tant, «no implicarà cap canvi ni a curt ni a mig termini per la nostra escola, i els pròxims anys continuarem oferint el mateix servei a l’alumnat, a les nostres famílies i a la ciutat de Tarragona».