La Congregació de les Dominiques amplia els usos de l’edifici per poder fer una residència en un futur

La Congregació de les Dominiques de l’Ensenyança de la Immaculada Concepció ha ampliat els usos de l’edifici on s’ubica actualment l’escola Sant Domènec de Guzman per poder convertir-la en un futur en una residència. El plenari de l’Ajuntament de Tarragona aprovarà previsiblement avui aquesta ampliació d’usos de la parcel·la, que ara només compta amb l’ús d’equipament educatiu, als quals se sumaran els de residència col·lectiva o comunitària i el de sanitari i assistencial.

Des de l’escola asseguren que aquesta ampliació d’usos no afectarà el futur immediat del centre perquè «l’ús bàsic i primordial de l’edifici és l’educatiu», i remarquen que es tracta d’un moviment per «guardar-nos les espatlles de cara al futur, en cas que la demanda educativa baixi dràsticament». De fet, aquesta hipòtesi és la que es planteja des de la Congregació com a argument per tal de sol·licitar l’ampliació d’usos de l’edifici.

En el document del Pla Especial, elaborat per l’arquitecte Rafael Carro Bernardo i signat per la priora Arantxa Sanz Erice, s’expressa que «es considera oportú obrir els usos d’aquesta parcel·la per donar resposta a les noves necessitats que té la població» i apunta que «d’acord amb les dades de l’Ajuntament, només el 6,94% dels menors de 10 anys viu al Districte Censal 4», al qual pertany l’escola.

Hipotètica transformació

La hipotètica transformació futura seria a una residència de gent gran o universitària. En l’informe s’argumenten ambdues vies: la primera, al·ludint a la piràmide poblacional anteriorment comentada; la segona, relaciona la proximitat de l’edifici amb el Campus Catalunya i la «demanda creixent de places d’allotjament per a universitaris».

A debat al ple

El conseller d’Urbanisme, Nacho García, expressa que en l’ampliació dels usos de l’edifici «no hi ha inconvenient tècnic i compleixen els requisits». Per la seva banda, el conseller d’ERC, Xavi Puig, ha manifestat «és important que l’edifici tingui vida i no quedi en desús, i una institució com Dominiques tampoc mereixeria quedar atrapada en una normativa que no li permetés fer res».

Pel que fa a la posició d’En Comú Podem, el conseller Jordi Collado va avançar que «votarem en contra perquè és un moviment perillós, que deixa en mans del privat accions que haurien de ser públiques», i va fer referència al fet que «s’està generant una opció de rendiment sobre la finca que apunta a una residència, i això és perquè ni la Generalitat ni l’Ajuntament estan fent la feina».