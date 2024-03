La Festa Major de la URV arriba aquest dijous al Parc de la Ciutat de Tarragona

La Universitat Rovira i Virgili celebrarà la seva Festa Major el dijous 14 de març, enguany amb diverses novetats: la celebració canvia d’ubicació i es trasllada al Parc de la Ciutat de Tarragona, on l’accés serà limitat fins arribar a les 3.000 persones. La programació, coorganitzada per la URV i l’Ajuntament de Tarragona tindrà com a caps de cartell Tremenda Jauría i LesQueFaltaBand, així com també PD Peting i DJ Trapella.

El primer dia de festa, a les 12 hores, se suspendran les classes i començarà la celebració amb la benvinguda de la xaranga Pujats de To al Parc de la Ciutat. La jornada comptarà, com l’any passat, amb l’actuació castellera i del drac xinès durant l’aperitiu, un dinar popular amb PD Peting, un espai de jocs i de fira d’associacions d’estudiants de la URV i un bingo. També torna el 'Got talent', un certamen al que s’hi sumaran un concurs de discjòqueis. En ambdós casos, cal inscripió prèvia.

D’altra banda, després de l’èxit de l’any passat de les samarretes amb eslògans per ensenyaments, l’organització de la festa anima a mantenir la juguesca. Per això aquesta vegada l’enginy té premi al concurs de samarretes. Les persones que vulguin participar-hi podran apuntar-se el mateix dia de la Festa Major a la carpa de la URV, fins a les 13 h. El punt i final a la Festa Major el posarà DJ Trapella, després de l’actuació de Tremenda Jauría i LesQueFaltaBand, en un concert que començarà a les 18:10 h.

Límit de 3.000 persones

Per primer cop, la Festa Major tindrà l’accés limitat a 3.000 persones. És per això que caldrà inscriure’s prèviament a la pàgina web de la Festa Major per obtenir el penjoll d’accés i el got de la festa amb opció de dinar o sense. En cas d’optar per l’entrada sense dinar, el cost és de 3 euros, i si s’opta pel dinar (a escollir entre paella vegana o fideuà) el cost és de 8 euros.

Reserva d’autobús

Aquesta jornada pretén ser un espai de trobada per a tota la comunitat universitària. Per aquesta raó també es posaran a disposició dels estudiants busos gratuïts per facilitar l’arribada a Tarragona des del Campus Terres de l’Ebre i la Seu de Vilafranca del Penedès. Les inscripcions als autobusos també es poden fer a través del mateix web.