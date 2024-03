Coneix el programa de la Festa Major de la URV 2024

La Universitat Rovira i Virgili celebrarà la seva Festa Major el dijous 14 de març, enguany amb diverses novetats: la celebració canvia d’ubicació i es trasllada al Parc de la Ciutat de Tarragona, on l’accés serà limitat fins arribar a les 3.000 persones. La programació, coorganitzada per la URV i l’Ajuntament de Tarragona tindrà com a caps de cartell Tremenda Jauría i LesQueFaltaBand, així com també PD Peting i DJ Trapella.

Coneix la programació completa de la Festa:

Sortida autocars

La Universitat ofereix autocars gratuïts fins a Tarragona per acudir a la Festa:

Campus Punt de trobada Anada Tornada Punt de trobada Vilafranca del Penedès Rambla Nostra Senyora (parada bus de la plaça del Penedès) 9:45 h 23:00 h Parc de la Ciutat Baix Penedès Edifici Vendrell A 10:30 h 23:00 h Parc de la Ciutat Terres de l’Ebre Al costat del pàrquing del pavelló firal 10:15 h 23:00 h Parc de la Ciutat Vila-seca Pàrquing autobusos del campus educatiu i esportiu de Vila-seca 11:15 h 23:00 h Parc de la Ciutat Bellissens (només tornada) - 23:00 h Parc de la Ciutat

12h- Benvinguda amb Xaranga

Amb la xaranga Pujats de To

13h- Pilar dels Pataquers + Drac Xinès

13.30h- Parlaments

A l'escenari principal- Parlaments institucionals de Josep Pallarès Marzal, rector de la Universitat Rovira i Virgili, i Rubén Viñuales Elías, alcalde de Tarragona.

13.40 h- PD Petting

13.45h-14.45h- Fideuada/Paella Popular

15.30h- Bingo

Escenari 2

16h-18h- Espai de Fira

Espai de carpes en què participaran les associacions d'estudiants i serveis de la URV:

- Llengües URV

- Botiga URV

- Col·lectiu Cultural Alma Mater

- Colla Castellera Universitària els Pataquers de la URV

- Associació URVoltage Racing

- Oficina URV Aurora

- Club d’Escacs Tarragona amb Esports URV

- Associació Urbots

- ASBTEC

- Repte Experimenta

- Associació URVisibles

- Doctorands en Lluita

- Col·lectiu d’Estudiants Xinesos

- Associació Intro-Ment

- Tarragona Jove - Servei Municipal de Joventut de l'Ajuntament de Tarragona

- Som.NIT (Creu Roja Joventut)

- Associació Quilòmetre Zero

16h- Concurs de Talents (Got Talent)

Escenari 2

17.45h- Concurs Dj

Escenari 2

18.10h- Concert de Tremenda Jauría

Escenari Principal

19.45h- Concert de Les que Faltaband

Escenari Principal

21.30h- Dj Trapella

Escenari Principal