Vox denuncia càntics ofensius davant la seu de Tarragona durant la manifestació del 8M

Vox de Tarragona ha denunciat els càntics que els manifestants han escridassat davant la seu de la ciutat durant la marxa del 8M d'aquest divendres al migdia.

La manifestació unitària del 8-M de Tarragona, convocada per la Plataforma Feminista del Camp, i que ha aglutinat diferents moviments del Camp de Tarragona, ha començat a la plaça Imperial Tàrraco i ha acabat a la plaça de la Font, davant l'Ajuntament. Durant el recorregut de la marxa, els participants s'han aturat al carrer Gasòmetre, davant la seu de Vox, on han cridat consignes contra el partit d'extrema dreta. Alguns dels càntics han estat «una copa menstrual a la boca d'Abascal», fent referència al president i fundador del partit, Santiago Abascal, o «P*ta Vox».

El partit ha denunciat aquests fets al seu compte de X, descrivint-los com un «atac» i «assetjament» contra l'agrupació política. També han criticat als manfestants, recriminant-los que no sortissin «davant la llei del Sí és sí» ni «contra les violacions en manada», i afirmant que les participants «són dones, però no les representen».