Unes 500 persones participen en la manifestació unitària del 8-M a Tarragona

Unes 500 persones han participat aquest divendres al migdia en la manifestació unitària del 8-M a Tarragona. La marxa, convocada per la Plataforma Feminista del Camp, ha aglutinat diferents moviments del Camp de Tarragona i ha tingut un caràcter reivindicatiu.

S'han cantat consignes feministes, a favor de l'empoderament femení i contra el patriarcat, a més de suport a Palestina. La manifestació ha començat a la plaça Imperial Tarraco i ha acabat a la plaça de la Font, davant l'Ajuntament. Entre els assistents, majoria de dones joves i estudiants, que han fet vaga a instituts i universitat.

L'eslògan de la pancarta que obria la marxa ha estat 'Fem de la ràbia, revolució' i moltes de les assistents han dut els seus cartells fets a mà amb diferents proclames. Tot i que la manifestació era unitària a nivell territorial, enguany sindicats com CCOO o UGT no hi han participat oficialment, si bé alguns membres hi han estat presents. «Ells no han convocat mai vaga. No considerem que siguin aliats de la lluita feminista perquè no li donen la importància que es mereix i mai s'han alineat amb les demandes del moviment feminista anticapitalista», ha explicat Olga, membre de la Plataforma Feminista del Camp.

Amb tot, ha defensat que el seu és un «moviment transinclusiu» i ha alertat que «hi ha una onada reaccionària d'extrema dreta que dona un missatge que es prenen drets als homes», quan el que defensen és «assenyalar privilegis». «Una tasca dels homes feministes és explicar i fer pedagogia que la lluita feminista és pel dret de totes», ha apuntat; i ha afegit que volen «girar tot el sistema» i no es conformen «amb reformes parcials». «Parlem d'economia, medi ambient, solidaritat internacional, drets i serveis públics que ens beneficiïn a totes», ha concretat.

La marxa ha començat a les dotze del migdia amb la lectura d'un manifest i posteriorment ha anat Rambla Nova amunt fins a la plaça Corsini. Des d'allà s'han dirigit cap al carrer Gasòmetre i s'han aturat davant la seu de VOX, que han escridassat i llançat consignes contra el partit d'extrema dreta. Posteriorment s'han dirigit cap a la plaça de la Font pels carrers Unió, Sant Francesc, August, Sant Agustí i Rambla Vella.

Entre les participants hi havia Georgina Albés, que ha assegurat que ve «cada any» per reivindicar-se i lluitar pels seus drets, així com en favor «de la igualtat de tots els gèneres i pels col·lectius vulnerables d'aquesta societat». Amb tot, ha lamentat que la presència d'assistents els darrers anys hagi anat «a la baixa» a la ciutat. «No sé si es posen facilitats a la feina per tenir el dret a vaga», ha comentat i a la vegada ha critica que «hi ha opció de venir al matí o a la tarda» però que l'assistència «depèn de força de voluntat» de cada persona. «Veus que moltes reivindiquen coses per les xarxes socials però després no són aquí», ha finalitzat. A les sis de la tarda, la plataforma ha convocat una altra concentració a la plaça Corsini on es llegiran poemes en solidaritat amb Palestina.