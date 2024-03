Viñuales esdevé mediador entre el col·lectiu gitano i marroquí per posar pau al barri de Campclar

L’Ajuntament de Tarragona, amb Rubén Viñuales al capdavant, s’ha erigit com a mediador entre els col·lectius gitano i marroquí a Campclar. El mateix alcalde ha parlat directament amb líders gitanos del barri «per a posar pau», segons confirmen fonts municipals al Diari Més. D’igual forma, Viñuales també ha mantingut converses amb la cònsol del Marroc a Tarragona, Ikram Chahine, «perquè existeix preocupació» per la situació a Campclar.

El batlle tarragoní va expressar ahir que estava «preocupat» per les darreres manifestacions al barri de ponent i una possible escalada de violència a la zona. «Tenen tot el dret a reclamar justícia, però no m’agrada el que veig a les xarxes socials on sembla que volen enfrontar dos col·lectius. L’únic que reclamem és pau», va dir Viñuales. El batlle també té comunicació directa amb el germà de la víctima del crim del passat diumenge. «Ell no vol aquest tipus de manifestacions. Ho entén i ho agraeix perquè és gent que s’estimava el seu germà però no creu que sigui la manera d’ajudar», va assegurar l’alcalde.

Solucions i no culpables

Viñuales comparteix aquesta visió: «Si m’escolten, els vull dir que no és el camí. Han estat dos persones, no cal extrapolar-ho als col·lectius». D’altra banda, l’alcalde també va confirmar que el consistori ha demanat formalment una nova Junta Local de Seguretat i va reiterar que «està clar que hi ha un problema a Campclar». A part, va explicar que ha mantingut el contacte amb el conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, i va dir que «entenc que defensin lo seu». «Però això no va de defensar lo meu, sinó de defensar el de tots», va reblar Viñuales.

En aquest sentit, el batlle va indicar que «no es tracta de buscar culpables, sinó solucions». Segons Viñuales, Campclar acumula molts anys de problemes i creu que hi ha una part del barri on la Generalitat «hi té molt a dir». «És la propietària dels immobles i el que demanem és actuar d’una manera racional i sense populismes», va assenyalar el batlle. Pel que fa a les possibles solucions, Viñuales va ser clar: «Més policia no arregla la situació. És mentida. No ho pot arreglar tot. No podem posar un policia darrere de cada persona, no és el camí».

En canvi, el batlle aposta per una solució «transversal», com, assegura, s’ha aplicat en altres zones de Catalunya. «No som els primers, ni desgraciadament serem els últims, en tenir situacions semblants», va dir Viñuales. «Campclar és una de les zones catalanes on necessitem alegrar-ho. La gent no es mereix que un diumenge al matí passés el que va passar», va afegir l’alcalde.

Tercera manifestació

Anit es va produir la tercera manifestació nocturna consecutiva a Campclar, concretament al carrer Riu de Llobregat. Els manifestants van ensenyar fotografies de la víctima com a senyal de protesta i van clamar contra la inseguretat que asseguren que viuen al barri. Mentrestant, en el moment de tancar aquesta edició, encara no s’ha detingut el presumpte agressor. La Divisió d’Investigació Criminal dels Mossos d’Esquadra continua la seva cerca. El cas està sota secret d’actuacions i, per aquest motiu, el cos de seguretat declina donar informació sobre la investigació. Una cerca que ja acumula 96 hores des del succés.