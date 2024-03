Mohamed Ben Abderrahim: «Ha de sortir tothom al carrer, no només els marroquins»

Com està gestionant els darrers fets al barri?

«Molts joves han vingut a la mesquita i m’han demanat consell i recomanació. Els he intentat orientar en el que he pogut perquè alguns buscaven problemes i crec que l’assassinat no s’ha d’externalitzar d’aquesta forma. Els he expressat que tenen tot el dret a protestar, però de forma pacífica, conforme a la llei».

Li preocupa que les manifestacions pugin de to?

«Jo m’he unit a les protestes i confio que es faran dintre del marge de la llei, sense acusar a ningú. M’han demanat que fes de portaveu, però ho he rebutjat. Crec que les meves tasques no són aquestes. És un cas que interpel·la a tota la ciutadania. Tots hauríem de sortir al carrer, no només els marroquins. Són casos de criminalisme. No va de cristians o musulmans».

Quin creu que és el camí a seguir a Campclar?

«Hem de deixar les guerres, perquè no ens afavoreixen en cap sentit. També hem de netejar el barri i començar a fer les coses bé. Deixem actuar els cossos de seguretat i confiem en el seu treball».