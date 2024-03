Processons i Via crucis més destacats de la Setmana Santa de Tarragona 2024

Tradició i espiritualitat conviuen a la ciutat de Tarragona durant la Setmana Santa, unes celebracions que la majoria de tarragonins viuen intensament, al marge de les seves creences religioses.

Durant tota la setmana es celebraran els diversos viacrucis que organitzen les confraries, germandats i gremis que formen part de l'Agrupació d'Associacions de Setmana Santa de Tarragona:

16 de març Dissabte

Viacrucis del Serrallo

Viacrucis del Gremi de Marejants. Processó que recorrerà els principals carrers del barri mariner de Tarragona

Itinerari: Plaça Bisbe Bonet, Sant Joan, Sant Pere, Trafalgar, Plaça Bisbe Bonet

Horari: De 20 h. a 22:45 h.

21 de març Dijous

Viacrucis i processó dels Gitanos

A l'interior de la parròquia de la Santíssima Trinitat se celebrarà el Viacrucis dels Gitanos. Tot seguit, la processó pels carrers de la Part Alta amb el Crist dels Gitanos.

Localització: Església de la Santíssima Trinitat

Horari: De 19 h. a 21 h.

22 de març Divendres

Processó del Divendres de Dolors

La Processó del Divendres de Dolors se celebrarà pels carrers de la Part Alta de Tarragona. Estarà precedida pels Armats de la Confraria de La Sang de Constantí, amb la presidència del Sant Crist de la secció de les Senyores de La Pietat. Comptarà amb la participació de la coral L'Àncora, agremiats, fidels i autoritats, acompanyant tots ells els misteris de la Pietat i del Sant Sepulcre, aquest últim escortat pels Armats del Gremi.

Itinerari: Plaça de la Pagesia, Arc de St. Llorenç, Coques, Pare Iglesias, Merceria, plaça Santiago Rossinyol, Major, La Nau, Sant Hermenegild, plaça del Rei, Portella, passeig Sant Antoni, plaça Sant Antoni, plaça de la Pagesia.

Horari: De 19.45 h. a 21.45 h.

23 de març Dissabte

Processó de Passió

Processó de Passió de la Cofradía del Cristo del Buen Amor.

Itinerari: des de l'església de Sant Nicolau de Bari recorrerà els carrers Pau del Protectorat, Barcelona, Sant Miquel, Misericòrdia, Sant Josep, Nou de Santa Tecla, Smith, Castaños, Reial, plaça dels Carros, Apodaca, Barcelona i Pau del Protectorat.

Horari: de 19 h. a 21 h.

24 de març Diumenge de Rams

Processó de l’entrada de Jesús a Jerusalem

Processó de l'entrada de Jesús a Jerusalem, amb el pas del mateix nom.

Itinerari: església de Sant Joan, plaça de la Mitja Lluna, Gasòmetre, Solé, Canyelles, Rambla Nova (tram central fins a cruïlla carrer Adrià) per baixar pel lateral fins al carrer Unió, Unió, plaça de la Mitja Lluna i església de Sant Joan.

Horari: De 17 h. a 19 h.

Viacrucis de la Sang

Viacrucis de la Sang pel recinte emmurallat i la Part Alta. Discorrerà per la Part Alta i el Passeig Arqueològic fins a la Catedral, on serà venerat el Sant Crist de la Sang. A l’interior de la Catedral veneració de la imatge del Sant Crist pels fidels. En acabar, la imatge és conduïda novament a l’església de Natzaret, acompanyada amb el cant del Miserere.

Itinerari: Plaça del Rei, Portella, Granada, Portal de Sant Antoni, Passeig de Sant Antoni, Torroja, interior del Passeig Arqueològic, Portal del Roser, Plaça del Pallol, Cavallers, Major, Merceria, Pare Iglesias, Pla de la Seu. Tornada: Pare Iglesias, Merceria, Major, Nau i Plaça del Rei.

Horari: De 19 h. a 21.30 h.

25 de març Dilluns Sant

Viacrucis Processional

Viacrucis processional per carrers de la Part Alta de Tarragona amb la participació del pas del Crist de les 7 Paraules i la banda de ministrers del col·legi La Salle (Collegium Armonicum).

Itinerari: Portal del Carro, Arc de Sant Llorenç, Sant Pau, pla de Palau, Mare de Déu del Claustre, Escrivanies Velles, pla de la Seu, Nou del Patriarca, plaça Pescateries Velles, Mercè, plaça de Sant Antoni, Descalços, Arc de Sant Llorenç i Portal del Carro.

Horari: de 20 h. a 22.35 h.

26 de març Dimarts Sant

Processó dels Natzarens

Hi participen un escamot dels armats de la R. i V. Congregació de la Puríssima Sang, els tres passos –El Cirineu, Jesús Natzarè i Jesús és despullat de les seves vestidures–, un grup de penitents amb la creu al coll i el Sant Crist, acompanyats pel Cor d'Aspirants, banda Infantil de timbals, banda de cornetes, gaites i timbals de la Germandat.

Itinerari: Rambla Vella, Portalet, plaça de la Font, Cós del Bou, baixada de Peixateria, plaça del Rei, Santa Anna, plaça Fòrum, Merceria, Major, baixada de Misericòrdia, plaça Font, Portalet, Rambla Vella fins a l'església de Sant Francesc.

Horari: de 20 h. a 22.35 h.

27 de març Dimecres Sant

Processó del Dolor

Processó del Dolor pels carrers del centre de Tarragona. Hi participen els Armats de la Confraria de la Creu de Torredembarra, seguits dels cinc passos corresponents al Rosari del Dolor: L'oració de Jesús a l'Hort (Associació La Salle), La Flagel·lació (R. i V. Congregació de la Puríssima Sang), Ecce-Homo (Germandat del Sant Ecce-Homo), El Cirineu (Reial Germandat de Jesús Natzarè) i Jesús de la Passió i Sant Crist (Germandat de N. P. Jesús de la Passió).

Itinerari: Mitja Lluna, Gasòmetre, Soler, plaça Corsini, Canyelles, Rambla Nova, Unió i Mitja Lluna. Organitza: Germandat de Nostre Pare Jesús de la Passió.

Horari: de 19.45 h. a 22.55 h.

28 de març Dijous Sant

Viacrucis de la Germandat del Sant Ecce-homo

Viacrucis de la Germandat del Sant Ecce-Homo, des de l'avinguda Maria Cristina (sortida des de Sanitat, davant del col·legi Sant Pau) fins al santuari del Loreto (pel camí antic).

Concentració i venda de fanalets a les 23.45 h.

Sortida del Viacrucis a les 00.00 h.

Arribada aproximada al Santuari a les 2 h.

El Crist de la Germandat serà portat a espatlles per tots els voluntaris que ho vulguin fer durant el recorregut. En acabar es disposa d'un servei d'autocars per retornar a Tarragona.

Localització: Des de l'avinguda Maria Cristina (sortida des de Sanitat, davant del col·legi Sant Pau) fins al santuari del Loreto (pel camí antic

Horari: de 22.45 h. a 2 h.

29 de març Divendres Sant

Viacrucis processional

Des de l'església de Natzaret, encapçalats per la Creu dels Penitents, sortida del Sant Crist de la Sang, acompanyat de congregants i representants de les confraries tarragonines, amb vesta i cucurulla, per a dirigir-se a la Catedral, des d'on, a les 6.30 h iniciaran el Viacrucis processional per carrers de la Part Alta, finalitzant a l'església de Natzaret.

Itinerari: pla de la Seu, les Coques, Sant Pau, pla de Palau, Guitarra, plaça de Sant Joan, baixada del Roser, Salines, Sant Domènec, plaça de la Font, Cós del Bou, baixada de la Pescateria i plaça del Rei.

Horari: de 6.15 h. a 8 h.

Recollida de misteris

Des de l'església de Natzaret, sortiran els armats de la R. i V. Congregació de la Puríssima Sang per iniciar la recollida de misteris a la Rambla Vella, plaça Verdaguer, Rambla Nova, carrer Unió i Part Alta de la ciutat, i traslladar-los a la plaça del Rei. Cada confraria situarà els seus misteris als llocs determinats per rebre les reverències en els horaris assignats:

Primera recollida: Rambla Vella, plaça Verdaguer, Rambla Nova i carrer Unió.

A les 16.10 h. A la Rambla Vella, tram Sant Agustí-Passeig de les Palmeres, dos passos: L'oració de Jesús a l'Hort i Vetlleu i pregueu.

A les 16.20 h. A la plaça Verdaguer, els passos: Presa de Jesús i Descendiment de la Creu.

A les 16.25 h. A la Rambla Nova, tram Adrià - Roger de Llúria, quatre passos: Jesús és despullat de les seves vestidures, Jesús Natzarè, El Cirineu i Retorn del Calvari.

A les 16.45 h. Rambla Nova, coca central del tram Sant Agustí-Unió, quatre passos: Sant Enterrament, Sant Sopar, Cristo del Buen Amor, Ntra. Sra. de la Amargura con San Juan Evangelista i Sant Ecce-Homo.

A les 17 h. Al carrer Unió, un pas: Jesús de la Passió.

A les 17.10 h. Rambla Nova 64, un pas: Ecce-Homo.

Itinerari de la primera recollida: Rambla Nova, Sant Agustí, Portalet, plaça de la Font, Cós del Bou, baixada de la Pescateria (on es fa la tradicional pujada de misteris), Sant Hermenegild i plaça del Rei.

Segona recollida: Part Alta

A les 17.30 h. A la plaça de la Pagesia, dos passos: Sant Sepulcre i La Pietat. Itinerari Gremi de Pagesos: Descalços, plaça de Sant Antoni, Portal, Passeig de Sant Antoni, Portella i plaça del Rei.

A les 17.40 h. Al pla de la Seu, un pas: La Soledat. Itinerari Congregació de Senyores de la Soledat: carrer Pare Iglesias, Merceria, Major, baixada de Misericòrdia, plaça de la Font, Cós del Bou, baixada de la Pescateria (on es fa la tradicional pujada dels passos), Sant Hermenegild i plaça del Rei.

Localització: Església de Natzaret

Horari: de 16 h. a 18.30 h.

Processó del Sant Enterrament

La Processó del Sant Enterrament de Divendres Sant és el punt culminant de la Setmana Santa tarragonina, amb la participació de més de 4.000 confrares.

A la tradicional Processó del Sant Enterrament, declarada 'Element festiu patrimonial d'interès nacional' per la Generalitat de Catalunya al 2010, hi participen els armats de La Sang i les tretze associacions de Setmana Santa que acompanyan els respectius passos (vint en total).

Itinerari: plaça del Rei, Portella, passeig de Sant Antoni, portal de Sant Antoni, plaça de Sant Antoni, Descalços, Arc de Sant Llorenç, Sant Pau, pla de Palau, Mare de Déu del Claustre, Escrivanies Velles, pla de la Seu, les Coques, Pare Iglesias, Merceria, plaça de les Cols, Major, baixada de la Misericòrdia, plaça de la Font, Sant Fructuós, Comte de Rius, Rambla Nova, Sant Agustí, Portalet, Trinquet Nou, plaça de l’Esperidió, baixada de la Pescateria i plaça del Rei.

Horari: de 19.30 h. a 22.30 h.

Viacrucis de la Germandat del Sant Ecce-homo

Viacrucis de la Germandat del Sant Ecce-Homo, des de l'avinguda Maria Cristina (sortida des de Sanitat, davant del col·legi Sant Pau) fins al santuari del Loreto (pel camí antic).

Concentració i venda de fanalets a les 23.45 h.

Sortida del Viacrucis a les 00.00 h.

Arribada aproximada al Santuari a les 2 h.

El Crist de la Germandat serà portat a espatlles per tots els voluntaris que ho vulguin fer durant el recorregut. En acabar es disposa d'un servei d'autocars per retornar a Tarragona.

Localització: Des de l'avinguda Maria Cristina (sortida des de Sanitat, davant del col·legi Sant Pau) fins al santuari del Loreto (pel camí antic

Horari: de 22.45 h. a 2 h.

30 de març Dissabte Sant

Processó de la Mare de Déu de la Soledat

En aquesta processó surt el pas de La Soledat, acompanyat per les senyores de la Congregació, amb vesta, i per les senyores convidades que pertanyen a les altres associacions tarragonines, de rigorós vestit negre i mantellina, a més de totes aquelles senyores que vulguin acompanyar el pas de La Soledat.

Després de la funció religiosa amb la Corona Dolorosa i predicació, surt de la Catedral per retornar a l'església de Natzaret.

Itinerari: plaça del Rei, Nau, Major, Merceria, Pare Iglesias, pla de la Seu.

Horari: de 18 h. a 20 h.