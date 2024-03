L’IMSST tanca el 2023 amb 838.000 euros de romanent i el 94% del pressupost executat

L’Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona (IMSST) ha executat prop del 94% del pressupost que havia projectat per al 2023. Això suposa que l’organisme ha tancat l’exercici amb 838.058,40 euros de superàvit. Avui al matí, el Consell Rector votarà l’aprovació de la liquidació dels comptes de l’any passat, que, inicialment, ascendien fins als 12,5 milions d’euros. Fonts de l’IMSST expliquen que, amb els modificatius de crèdit aprovats al llarg de l’any, la xifra havia acabat pujant fins als 14 milions.

Des del govern municipal asseguren que el romanent del 2023 és «molt semblant» al del 2022 i que això ve motivat, entre d’altres, per «la complexitat dels serveis que es presten o els pagaments que fa la Generalitat». En aquest sentit, expliquen que a l’hora de fixar el pressupost dels diferents contractes, com el del Servei d’Atenció a Domicili (SAD), el de teleassistència o el d’àpats a domicili, sempre es fa «a màxims» per intentar atendre el nombre més gran de persones possible.

També hi ha usuaris que es donen de baixa durant l’any i això s’acaba reflectint en les despeses finals, així com les factures que arriben al desembre, però no es paguen fins al gener. Tanmateix, des de l’executiu indiquen que «malgrat la crítica que havia fet l’anterior govern sobre el romanent, es van trobar en la mateixa situació». En els dos primers anys de mandat el sobrant superava el milió d’euros, un fet que va generar força crítiques.

El 2021, l’IMSST va aconseguir baixar considerablement aquesta xifra amb una execució del pressupost del 97% i un superàvit de 214.000 euros. Des de l’organisme apunten que es tracta d’un «cas excepcional», que es va produir per la situació d’«emergència» que es va viure arran de la pandèmia ocasionada per la covid.

El pressupost més alt

El Consell Rector de l’Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona votarà avui la liquidació dels pressupostos corresponents a 2023. Fa justament quatre mesos, van aprovar els comptes per al 2024. Els comptes d’enguany són els més elevats de la història de l’organisme, amb un increment del 3,88% respecte als de l’exercici anterior. El pressupost inicial és de 13.051.568 euros, 506.000 euros més que el que va projectar l’IMSST per al 2023.