La Grapadora es planteja acudir a la via legal per a solucionar el conflicte de la cessió del seu local

L’esplai La Grapadora es planteja fer ús de la via legal per a solucionar el conflicte originat per la cessió del seu local a quatre entitats socials, el passat gener. Concretament, preveuen interposar «els recursos de reposició pertinents i acudir a la via contenciosa administrativa». Així ho van fer saber en una carta enviada a tots els grups municipals representats en l’Ajuntament de Tarragona, en què s’explica, punt per punt, l’origen i desenvolupament de la problemàtica.

L’entitat relata que la Corporació municipal de Tarragona va aprovar l’Ordenança reguladora de la cessió temporal d’ús de locals de titularitat municipal a entitats sense ànim de lucre el 18 de març de 2022, i que va entrar en vigor el 13 de juliol de 2022. Dins aquest document, concretament en la Disposició Transitòria Primera, es parla de «com regularitzar els usos ja existents» del local, fins i tot quan l’entitat que l’ocupa no té un títol jurídic habilitant, com és el cas de La Grapadora.

D’altra banda, la Disposició els dona un termini màxim de 2 anys «a comptar des de l’entrada en vigor de la norma». Això significa, detalla l’entitat, que «el termini s’exhaureix el 4 de juliol de 2024, i, per tant, fins aquesta data, estem legitimitats a romandre en el local». L’esplai denuncia que «si la mateixa ordenança preveu com regularitzar els usos ja existents, per què l’Ajuntament, sabent això, convoca concurs?».

La resposta del consistori davant aquestes declaracions és que l’objectiu de l’ordenança era «regularitzar la situació dels locals de l’Ajuntament perquè les entitats poguessin optar a un local municipal en igualtat de condicions». També argumenta que, si l’esplai va entrar a la convocatòria, «és perquè no ocupava l’espai legalment, i s’havia de regularitzar», reiterant que la via optada per a fer-ho va ser el concurs.

Possibles solucions

En la mateixa carta, La Grapadora expressa que «sempre hem estat nosaltres els que hem pres la iniciativa demanant reunions». De fet, el passat novembre es van trobar amb el conseller de Domini Públic, Nacho Garcia, qui els va oferir una primera alternativa: fer ús del pati de l’escola Saavedra.

L’entitat argumenta que no poden emprar aquest espai per tres raons principals. La primera, perquè ja l’utilitza l’agrupament d’escolta i guia Fent Camí; la segona, perquè l’espai forma part de la iniciativa ‘patis oberts’; i, la tercera, perquè està ubicat fora de l’àmbit de residència dels menors membres de l’esplai.