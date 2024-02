La Grapadora de Tarragona, sense local perquè el consistori el cedeix a 4 entitats socials

La junta de govern de l’Ajuntament de Tarragona va aprovar aquest gener la cessió del local municipal de l’avinguda d’Andorra a quatre entitats socials. Concretament, a l’associació Assexora’Tgn, el Casal Tarragoní, el col·lectiu de lesbianes, gais, bisexuals i trans del Camp de Tarragona H20 i l’associació Si Jo Puc, Tu També Epilep.

23 entitats van presentar candidatura al concurs públic que el consistori va obrir l’any passat per decidir qui en podria fer ús. El local, de 215 metres quadrats i situat al número 15 del carrer, va despertar molt interès per les seves dimensions i la seva proximitat amb el centre de la ciutat.

En aquest sentit, la demanda d’espais de titularitat municipal és molt superior al nombre d’equipaments disponibles, de manera que es fomenta i prioritza el seu ús conjunt o compartit. Amb la cessió del local de l’avinguda d’Andorra a quatre entitats, el consistori vol optimitzar els recursos municipals i generar dinàmiques de cooperació i coordinació entre diferents agrupacions que han de ser d’àmbit social, cultural, esportiu, científic, tecnològic o de naturalesa anàloga, sempre en benefici dels interessos de la ciutat.

L’Esplai la Grapadora ha tingut la seva seu en aquest espai en els darrers anys. L’associació es va presentar al concurs, però no va sortir escollida.

L’esplai en protesta

Davant aquesta situació, l’entitat es va concentrar el passat dissabte al migdia a la plaça de la Font amb el suport dels dos agrupaments d’escolta i guia Fent Camí i Alverna. Tots tres van denunciar «la situació que està vivint el lleure educatiu a Tarragona» Més concretament, la Grapadora va recriminar el poc avenç de les negociacions amb l’Ajuntament per a mantenir el seu local.

Els membres de l’esplai reivindiquen que «la mateixa ordenança reguladora sobre els locals municipals ja preveu com regularitzar els usos ja existents, fins i tot en casos com el nostre en què no disposem d’un contracte de cessió». «Per què l’Ajuntament no ens ha protegit o ha iniciat un procés de diàleg per trobar una solució?», van exposar en un manifest.

Sense claus

Segons ha pogut saber el Diari Més, l’esplai ja té una data límit per deixar el local i retornar les claus a l’Ajuntament. Unes claus que encara no han rebut els nou cessionaris.

El termini màxim de durada de la cessió és de quatre anys, a comptar des de la data de l’atorgament de l’autorització. Excepcionalment, la durada podrà ampliar-se mitjançant una pròrroga, sense que la durada total pugui excedir a la del termini inicial.