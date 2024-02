El vent obliga a traslladar el Judici del Rei Carnestoltes de la plaça de la Disbauxa al Teatre Metropol

La conselleria de Protecció Civil de l'Ajuntament de Tarragona ha activat el Pla d'Actuació Municipal (PAM) en fase d'alerta pel risc de ventades, previst per avui dilluns fins a mitjanit. Per això, cal adoptar mesures per garantir la seguretat i no accedir a espais oberts o inestables.

Canvi en la programació de Carnaval

Amb motiu de l'activació en fase d'alerta, dins la programació de Carnaval, el Judici del Rei Carnestoltes previst a la plaça de la Disbauxa es trasllada al Teatre Metropol. Es farà en el mateix horari previst (20h) i accedint per la Rambla Nova.