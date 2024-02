Junts defensarà la pagesia i la creació de targetes d'aparcament per a autònoms a Tarragona

El Grup Municipal de Junts per Catalunya a l’Ajuntament de Tarragona portarà la pagesia i la creació de targetes d'aparcament a les zones regulades per a autònoms al ple d'aquest divendres.

Per una banda, la consellera Elvira Vidal, defensarà una moció per a donar suport a la pagesia catalana. «La precària situació del camp català ve de molt lluny. Estan sofrint un cúmul de factors que els està ofegant. Si res no canvia, això obligarà a molts pagesos i pageses a abandonar la feina al camp perquè no poden sobreviure», ha afirmat Vidal.

També lamenta el fet que no tenen relleu generacional garantit, «i és molt probable que en dues generacions quedin molt pocs pagesos per conrear i gestionar les nostres terres. Perquè sense ella no tindrem producte local i de qualitat».

Per tant, el grup municipal demana reduir la burocràcia al mínim per «afavorir aquest col·lectiu, promovent preus justos i incentius fiscals i traslladar els acords al departament corresponent».

La següent moció que el grup portarà al ple serà defensada pel conseller Pep Manresa, i consisteix en crear una targeta identificativa per autònoms i empreses domiciliades fiscalment a Tarragona que els permeti l’aparcament en zones regulades per poder prestar els seus serveis a domicili.

Aquesta moció ha arribat després de la problemàtica de les noves zones regulades que s’han pintat en les darreres setmanes a la nostra ciutat.

«Els autònoms de Tarragona i els empresaris han de cobrir una gran quantitat de serveis diaris a la ciutat i es troben amb l’extrema dificultat de trobar aparcament amb la màxima proximitat al domicili del client», diu el conseller Pep Manresa.

El que demana el grup municipal al ple és que «l’Ajuntament de Tarragona hauria de facilitar-los l’ús de l’aparcament per evitar, també, la temptació a aparcar de qualsevol manera a qualsevol lloc. Proposem facilitar una targeta d’abonament adreçada a aquest col·lectiu amb un cost anual que designi el mateix ajuntament, què doni dret a estacionar a totes les zones regulades d’aparcament», argumenta Manresa.