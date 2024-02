Interrompuda la circulació de l’R14 i l’R15 entre Reus i Tarragona per la caiguda d’un arbre a la catenària

La circulació de trens de l’R14 i l’R15 entre Reus i Tarragona està interrompuda per la caiguda d’un arbre a la catenària. Els Bombers han rebut l’avís a dos quarts de cinc de la tarda d’aquest dilluns, quan s’hi ha desplaçat amb tres dotacions.

Conjuntament amb els tècnics d’Adif continuen treballant per retirar l’arbre de la via. De moment, Renfe ja ha habilitat servei alternatiu als passatgers per carretera. La incidència ha provocat que Protecció Civil hagi activat el pla d’emergències Ferrocat en fase de prealerta durant mitja hora.