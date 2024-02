La Guàrdia Civil especialitza als seus agents de Tarragona per actuar en cas de risc nuclear, radiològic, biològic i químic

La Guàrdia Civil ha organitzat una Jornada formativa sobre com actuar en cas de risc nuclear, radiològic, biològic i químic en la Comandància de Tarragona. En aquesta han participat com a docents, personal especialista adscrit a la Unidad Central Operativa (UCO) del Servei de Desactivació d’Explosius i Defensa NRBQ de la Guàrdia Civil amb base a Valdemoro (Madrid) i del Grup de Reserva i Seguretat núm. 4 de Barcelona.

L’existència de diferents estructures crítiques i estratègiques a la província, tals com l’aeroport de Reus, Port de Tarragona o les diferents Centrals Nuclears, i on a més té una gran rellevància la indústria petroquímica, posa de manifest la necessitat de formació dels agents policials, per tal de donar un millor servei i dotar de més seguretat als habitants de Tarragona i Lleida.

D’una banda, es pretén dotar els agents dels coneixements necessaris per poder afrontar eficaçment una situació de risc NRBQ, com parteix de la Unitat de Primera Respuesta, la qual cosa finalment els proporcionarà una titulació habilitant per a tal finalitat.

Per altre, la participació en unes pràctiques inicials que es desenvoluparan en un futur de manera recurrent i que els permetrà adquirir les habilitats necessàries –no només teòriques- per a l’acompliment de les funcions i missions relacionades amb la detecció, i neutralització en l’àmbit NRBQ.

Les seues capacitats inclouen la possibilitat de dur a terme actuacions d’investigació i confecció d’informes en l’àmbit de l’amenaça nuclear, radiològica, biològica i química (NRBQ).

En definitiva, aquesta Unitat de Primera Respuesta NRBQ de la Guàrdia Civil de Tarragona, concebuda per actuar inicialment davant d’una situació d’emergència NRBQ i adoptar les mesures preventives i de reacció bàsiques en aquest tipus d’amenaces, disposa d’una formació de caràcter especialitzat i multidisciplinari que els capacita per exercir funcions de seguretat davant d’un possible risc d’amenaça NRBQ

Els agents han rebut una formació integral i intensiva, abordant no només els amplis coneixements teòrics sinó també amb un exercici pràctic final que ha tingut lloc a les instal·lacions de l’Aeroport de Reus durant el matí de divendres 9 de febrer.