Dos anys i un mes de presó per colpejar i llançar insults homòfobs a dos homes a Tarragona

L’Audiència de Tarragona ha condemnat un home per agredir dos individus l’any 2019 a Tarragona. L’acusat ha reconegut que va insultar diverses vegades a una de les víctimes a qui li va dir «marieta» i li va clavar un cop de puny. També ha admès que va agredir l’altre home que va auxiliar el primer. El ministeri públic demanava inicialment cinc anys de presó per delictes contra els drets fonamentals, dos delictes lleu de lesions i un altre de lesions de deformitat. En la vista celebrada aquest dilluns, les parts han arribat a una conformitat i han acordat la pena de dos anys i un mes de presó i més de 8.000 euros de responsabilitat civil, quantitat que l’acusat ja ha consignat.

L’agressió homòfoba es va produir la matinada del 29 de novembre de 2019 a la sortida d’una discoteca, situada a la Rambla Vieja de Tarragona. Segons el ministeri fiscal, l’acusat mogut pel «menyspreu que sentia cap a persones de diferent orientació sexual» va repetir diverses vegades l’insult de «marieta» a la primera víctima, a qui també li va donar un cop de puny a la cara, a l’altura de l’ull, fet que el va provocar una ferida. A conseqüència d’aquesta agressió, un altre home va auxiliar l’agredit i, llavors, el condemnat li va clavar un cop de puny que ho va fer caure al terra, on li va donar diverses vegades puntuades.

L’home acusat ha reconegut els fets i ha consignat la totalitat de la responsabilitat civil, xifrada en 8.555 euros. En l’acord de conformitat, Fiscalia i la defensa han pactat una pena de quatre mesos de presó per delicte contra els drets fonamentals i un any i nou mesos de presó per delicte de lesions de deformitat. Alhora, s’ha acordat una multa de 500 euros pels danys morals causats a l’altra víctima.