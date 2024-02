Junts reivindica l’acció del govern de Tarragona d’instal·lar plaques fotovoltaiques

El Grup Municipal de Junts per Catalunya a l’Ajuntament de Tarragona celebra la voluntat del govern d’instal·lar plaques a edificis municipals i recorda que és una proposta del grup municipal de Junts pactada amb el govern durant la negociació d’ordenances i pressupost del 2024.

Junts ha defensat la transició energètica com una de les seves prioritats per aquest mandat. «Un dels temes cabdals per aquesta transició és la instal·lació de plaques fotovoltaiques a tots els edificis municipals per assegurar l'estalvi de recursos econòmics en les factures de la llum, i la creació d’una empresa energètica municipal és per a fer-ho possible. Es crearien comunitats energètiques i subministrarien energia a les famílies més vulnerables de Tarragona», asseguren.

Segons el conseller portaveu Jordi Sendra, «alguns diuen que no fem oposició i diem que sí a tot, però avui tenim una prova més de la capacitat d'incidència de Junts per Catalunya en les decisions del govern municipal. No és la primera proposta nostra que surt a la llum, els nous autobusos amb pagament amb mòbil i/o targeta, més drons a la ciutat, més càmeres de seguretat a Llevant... ni serà la darrera proposta que ens aprovin. Ens agrada que el govern apliqui també el nostre programa electoral».