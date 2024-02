Junts reivindica la acción del gobierno de Tarragona de instalar placas fotovoltaicas

Publicado por Redacción Verificado por Creado: Actualizado:

El Grupo Municipal de Junts per Catalunya en el Ayuntamiento de Tarragona celebra la voluntad del gobierno de instalar placas en edificios municipales y recuerda que es una propuesta del grupo municipal de Junts pactada con el gobierno durante la negociación de ordenanzas y presupuesto del 2024.

Junts ha defendido la transición energética como una de sus prioridades para este mandato. «Uno de los temas primordiales para esta transición es la instalación de placas fotovoltaicas en todos los edificios municipales para asegurar el ahorro de recursos económicos en las facturas de la luz, y la creación de una empresa energética municipal es para hacerlo posible. Se crearían comunidades energéticas y suministrarían energía a las familias más vulnerables de Tarragona», aseguran.

Según el consejero portavoz Jordi Sendra, «algunos dicen que no hacemos oposición y decimos que sí a todo, pero hoy tenemos una prueba más de la capacidad de incidencia de Junts per Catalunya en las decisiones del gobierno municipal. No es la primera propuesta nuestra que sale a la luz, los nuevos autobuses con pago con móvil y/o tarjeta, más drones en la ciudad, más cámaras de seguridad en Llevant... ni será la última propuesta que nos aprueben. Nos gusta que el gobierno aplique también nuestro programa electoral».