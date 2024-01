ERC denuncia les obres del càmping Les Palmeres de Tarragona, tot i que Costes les autoritza

El càmping Les Palmeres ha iniciat aquesta setmana unes obres de restauració de la zona litoral i del sistema dunar de la Platja Llarga de Tarragona. La raó d’aquests treballs es remunta a l’any 2020, quan el temporal Glòria va afectar greument la costa catalana.

L’empresa hostalera va presentar llavors el projecte de regeneració de la zona, que va ser aprovat pel Servei Provincial de Costes, l’òrgan competent, però no va rebre la llicència d’obres de l’Ajuntament per motius tècnics. La companyia va recórrer contra aquesta decisió al Jutjat Contenciós Administratiu i, 4 anys més tard, el tribunal li ha donat la raó.

Per aquest motiu, ara s’han activat els treballs, que duraran dos mesos. «Es tracta d’un projecte de reordenació de més de 900 metres de longitud, amb l’objectiu de consolidar i restablir aquest tram de platja», va explicar Agustí Peyra, director del càmping. «Estem satisfets perquè aquesta Setmana Santa els tarragonins i els visitants podran gaudir d’una platja amb un aspecte millor que l’actual», va afegir Peyra.

Duna artificial

En canvi, el grup municipal d’Esquerra Republicana critica que el projecte preveu «una duna artificial amb materials no biodegradables i esculleres de roca que no han de formar part de la Platja Llarga, només per interessos econòmics i no ambientals».

En aquest sentit, el conseller republicà Xavier Puig va lamentar el «trencament del consens» que va impulsar l’anterior govern municipal entre les diferents agents implicats en el projecte. «Reclamem que s’aturin les obres fins que hi hagi entesa entre les administracions», va assenyalar Puig. A més, el portaveu adjunt va demanar revisar la concessió del càmping. «No podem quedar-nos sense platja i que el càmping mantingui intacte el seu límit. Cal renegociar aquestes fronteres», va concloure Puig.