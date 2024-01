Inicien les obres d'estabilització i restauració de la zona litoral del Càmping Las Palmeras de Tarragona

El temporal Glòria, un episodi extraordinari de tempesta de llevant que va afectar la totalitat de la costa catalana entre els dies 20 i 23 de gener del 2020 amb pluges intenses i grans ones, va causar la pràctica desaparició del sistema dunar de la platja Llarga, així com greus afectacions a la zona litoral del Càmping Las Palmeras. Concretament, la zona afectada es troba en el domini públic marítim-terrestre estatal, en règim de concessió administrativa atorgada al Càmping pel Servei de Costes de l’Estat. Aquesta concessió obliga al Càmping Las Palmeras a realitzar les obres de reparació pertinents quan l’àmbit concessionat ha sofert desperfectes.

Aquest fet va provocar que la gerència del Càmping Las Palmeras encarregués un projecte tècnic per reparar i restablir, tant l'estat del càmping, com el sistema dunar. Es tracta d’un projecte realitzat per

ambientòlegs i biòlegs que atén a criteris ambientals i utilitza tècniques i materials adequats a llocs que han patit erosió, com és el cas de l'entorn de la Platja Llarga i que ja s'ha aplicat amb èxit a altres llocs d’arreu del món en actuacions similars.

El Càmping Las Palmeras va presentar el projecte tècnic al Servei Provincial de Costes de Tarragona pertanyent al Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic del Govern d’Espanya, competent en aquest àmbit. Aquest va ser estudiat pels seus tècnics i se li va donar conformitat. Avui dia, un cop s’han complert tots els tràmits legals pertinents, tant amb el Servei de Costes de l’Estat, com amb l’Ajuntament de Tarragona, ja es pot executar el projecte.

Agustí Peyra, director del Càmping Las Palmeras, ha explicat que “avui presentem un projecte de restauració i reordenació, tant de la zona litoral del càmping, com d’una part del sistema dunar de la platja Llarga de Tarragona, de més de 900 metres de longitud amb l’objectiu de consolidar i restablir aquest tram de la platja, així com per garantir la seguretat dels béns i de les persones, tant del càmping, com de la platja i també per sanejar-ne l'estat actual”. Respecte al projecte, Peyra ha detallat que “estem satisfets perquè aquesta Setmana Santa, els tarragonins i els visitants gaudiran d’una platja amb un aspecte millor que l’actual”.

L'actuació es farà en una franja de terreny d'uns 900 metres de longitud i una amplada variable d'entre 1 i 3,5 metres de la zona litoral del Càmping Las Palmeras. Així doncs, majoritàriament es reconstruirà la duna amb solucions toves. A més, es reconstruiran els tres trams puntuals d’escullera de pedra que, actualment, estan malmesos.

La part més important de l'obra correspon a l'estabilització del sistema dunar (711 metres) i es farà a partir de la col·locació d'una solució formada per mantes de material geotèxtil farcit de sorra de platja compactada hidràulicament i amb impacte ambiental no perillós, dotat de certificat d'aptitud per al seu ús en aplicacions d'enginyeria hidràulica per l’Institut BAW (Institut Federal d'Enginyeria Hidràulica amb seu a Karlsruhe, Alemanya). Sobre les mantes s'instal·larà un mantell de malla biològica de fibres de coco per cobrir el parament i fomentar la fixació d’arena i espècies vegetals gràcies a l'augment de rugositat. Posteriorment, la revegetació del sistema dunar es durà a terme emprant espècies pròpies dels sistemes dunars que, a més, tinguin facilitat per establir-se i que augmentin l'estabilitat del sistema. És el cas de l'Ammophila arenaria, de l'Elymus farctus i la Medicago marina. En tots els casos es plantaran de manera que quedin cobertes amb vegetació, com a mínim, dues terceres parts de la superfície.

La durada prevista de les obres serà de dos mesos i serà executat per l'empresa CRC Obres i Serveis, una companyia amb més de 80 anys d'experiència i especialitzada en solucions mediambientalment sostenibles que ja ha aplicat en projectes similars.