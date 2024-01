Rosa Peral i el seu pare declaren per un delicte d'alçament de béns a Tarragona

Rosa Peral ha declarat aquest dimecres al jutjat d'instrucció número 5 de Tarragona com a investigada per un suposat delicte d'alçament de béns. La condemnada pel crim de la Guàrdia Urbana de Barcelona hauria donat la propietat, que compartia amb el seu exmarit a Vilanova i la Geltrú, al seu pare, Francisco Peral, qui també ha prestat declaració aquest matí. La donació de l'habitatge familiar hauria servit presumptament per evitar pagar la indemnització a la família de Pedro Rodríguez. A la sortida de la vista, l'advocada de Peral, Núria González, i el lletrat de la família de la víctima, Juan Carlos Zayas, no han volgut fer declaracions a petició de la instructora del cas, que els ha demanat que les mantinguin en secret.

Rosa Peral ha arribat al Palau de Justícia de Tarragona a les onze del matí després de ser traslladada des del centre penitenciari de Mas d'Enric, al Catllar. Amb tot, ha estat el seu pare el primer a declarar. La condemnada ho ha fet cap a les 11.50h. Les declaracions dels dos investigats han durat al voltant d'uns trenta minuts cada una. La vista ha generat molta expectació mediàtica a les portes dels jutjats tarragonins.