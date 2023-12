S’instal·larà una seixantena de càmeres a Tarragona per a la posada en marxa de la Zona de Baixes Emissions

Tarragona ha d’implementar la Zona de Baixes Emissions (ZBE) abans de l’any 2025, a partir del qual es restringirà l’accés i la circulació dels vehicles més contaminants a gran part del nucli urbà. L’Ajuntament, que ja ha premut l’accelerador, ahir va treure a licitació els treballs necessaris per a la instal·lació, configuració i posada en funcionament dels dispositius tecnològics per controlar l’accés a la ZBE. El termini d’execució del projecte serà de 10 mesos, a partir de la data d’inici de les obres.

Durant el 2024, s’instal·larà una seixantena de càmeres arreu de Tarragona. Concretament, es col·locaran 45 en el perímetre de la futura Zona de Baixes Emissions, per controlar tots els accessos al centre de la ciutat. Aquestes es dividiran en 21 punts de control diferents, ubicats al passeig de Sant Antoni, la plaça UNESCO, el vial William J. Bryant, l’avinguda de Roma o la de Ramón y Cajal. També n’hi haurà al llarg de l’avinguda Catalunya, així com a la plaça de la Generalitat i en diversos punts del carrer del Cardenal Vidal i Barraquer.

Aquestes càmeres especialitzades en la lectura de matrícules sempre captaran els vehicles per la seva part posterior. Els dispositius permetran identificar de forma precisa els vehicles que entren a la ZBE i analitzar si les seves emissions excedeixen els límits establerts. S’emmagatzemarà la informació de les matrícules, fet que facilitarà el processament eficient per a futures sancions. També s’instal·laran càmeres de videovigilància als accessos i les sortides de sis pàrquings dissuasius situats fora de la ZBE: l’aparcament que hi ha sota la plataforma del Miracle, el del cementiri, el de Torroja, el de la Tabacalera, el de l’Horta Gran i el de Guillem Oliver.

En aquest cas, les càmeres s’utilitzaran per al control de la capacitat d’estacionament de cada espai. Amb la detecció del pas dels vehicles en els punts d’entrada i sortida, es podrà portar un control de l’ocupació de les places. La disponibilitat dels aparcaments dissuasius es podrà mostrar als 10 panells d’informació dinàmica que es col·locaran en ubicacions estratègiques de la ciutat.

Amb aquests dispositius també es garantirà la difusió actualitzada de dades sobre contaminació i altres aspectes rellevants. A banda dels panells i les càmeres, també s’instal·laran 6 punts de control ambiental amb sensors dedicats al mesurament de la qualitat de l’aire i l’acústica, que proporcionaran dades vitals sobre la salut ambiental. A banda, el projecte també contempla la implementació d’un Centre de Control.

Data límit

El pressupost total per a la posada en marxa de la ZBE és de 2.069.100 euros (IVA inclòs). Cal recordar que l’Ajuntament va guanyar 3,3 milions dels fons Next Generation per finançar la seva implementació i la transformació digital i sostenible del transport urbà. Per poder aprofitar l’ajut, l’actuació ha d’estar llesta abans del 31 de desembre del 2024.

L’ordenança estarà llesta el pròxim gener

L’Ajuntament de Tarragona preveu tenir enllestida al gener l’ordenança que regularà la futura Zona de Baixes Emissions a la ciutat. Ahir, la comissió encarregada de la seva redacció es va reunir i va fer avenços «importants», segons la consellera de Mobilitat, Sonia Orts. «La idea és que, un cop es debatin i s’incorporin o es desestimin les esmenes, s’aprovi l’ordenança en comissió i passi per plenari per a l’aprovació definitiva», apuntava l’edil.

La ZBE és d’aplicació a Tarragona en compliment de la Llei de Canvi Climàtic de la Unió Europea, de 2021, i el Reial Decret del 27 de desembre de 2022, que estableixen que les ciutats espanyoles de més de 50.000 habitants hauran d’implantar una zona de baixes emissions amb l’objectiu de reduir les emissions i, en conseqüència, millorar la salut de les persones.

Així doncs, l’any que ve, el consistori ha de tenir llesta la regulació. Durant el 2024, es posarà en marxa una campanya de comunicació i també s’implementarà la senyalística. A més, també s’ha de tancar el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS), que servirà de marc a aquesta ordenança. Cal recordar que es va adjudicar la redacció del PMUS el passat mes de novembre.