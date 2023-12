Viñuales obre la porta a una via perquè els treballadors paguin menys a les zones regulades de Tarragona

El govern municipal està estudiant una via perquè els treballadors paguin menys a les zones de pagament als carrers de la ciutat. «És una demanda que hem rebut i estem valorant si tècnicament es pot fer», va explicar l’alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales. D’aquesta forma, el consistori podria crear un «tracte especial» per a treballadors, així com també per a clients d’entitats comercials a la ciutat.

El batlle va exposar aquesta voluntat en l’acte de presentació del nou pàrquing al carrer Guillem Oliver, a la zona de l’Hospital Joan XXIII. L’espai dissuasiu compta amb 388 places, amb tarifa taronja d’un euro al dia, i ja està disponible per als ciutadans. «Dona resposta a la petició d’aparcament públic a la zona, no només per l’hospital, sinó per la futura Ciutat Judicial», va dir Viñuales. El cost total de les obres ha sigut de 287.140,58 euros (IVA exclòs), dels quals un 90% han estat finançats pels fons europeus Next Generation.

«El pàrquing visibilitza com les subvencions arriben al territori, fent palanca vers la sostenibilitat», va sentenciar Santiago Castellà, subdelegat del Govern a Tarragona. A més, Castellà va apuntar que «aquest serà el primer de molts altres projectes que entren en la lògica dels Next Generation». El treball de les obres també s’ha aprofitat per fer una nova canalització per connectar les aigües que s’hi recullin amb el canal de pluvials que passa per sota de l’aparcament i que transporta les aigües de pluja directament al Francolí. Les actuacions s’han prolongat durant gairebé un any.

D’altra banda, l’estrena de la nova zona d’estacionament arriba després de la transformació dels aparcaments de més d’una vintena de carrers, que han passat a ser zona verda. Una de les zones més intervinguda precisament és la de l’hospital tarragoní. Viñuales va expressar que la regulació de l’aparcament és una demanda de les entitats veïnals. «Molta gent de fora de la ciutat aparcava a la zona sense moure el vehicle tota la setmana. Això provocava una manca total de rotació», va afirmar l’alcalde.

L’Arrabassada, verda al 2024

A part, una de les zones que queda per regular és la Vall de l’Arrabassada. El batlle va informar que pròximament els treballs de repintat s’executaran. «La idea és que estiguin enllestides a començaments de l’any que ve», va reblar Viñuales.

Els veïns del Francolí neguen la versió del govern

L’Associació de Veïns del Parc Francolí desmenteix les explicacions de l’alcalde respecte al canvi de regulació de les zones d’aparcament al barri. «En cap moment ha sigut una reclamació de la nostra entitat, no hi hem tingut res a veure», exposa Jordi Miguel, president de l’entitat veïnal. Segons Miguel, la saturació de vehicles a la zona de l’Hospital Joan XXIII «en cap moment ha sigut un problema».

«És cert que durant els matins la zona té una ocupació alta, però les tardes i els caps de setmana hi ha moltes places lliures», rebla Miguel. A més, els veïns expliquen que es van assabentar per la premsa del canvi de regulació. «En l’única reunió que hem tingut amb el govern, el projecte ja estava fet», denuncia el president.

Des de l’associació, creuen que la transformació «no és justa» i que respon a una voluntat «totalment de recaptació» per la complicada situació econòmica de l’Ajuntament. En aquest sentit, en els pròxims dies l’entitat convocarà una reunió veïnal per tractar la situació. «Discutirem quines mesures cal prendre. De moment, no descartem fer mobilitzacions o protestes», explica el president de l’associació. «Sempre tenim la voluntat de treballar conjuntament amb l’Ajuntament, però amb aquesta actitud a l’hora de governar se’ns fa complicat», conclou Miguel.

El pàrquing de Torroja, a punt d’obrir

Més enllà del nou aparcament a la zona de l’Hospital Joan XXIII, una altra de les zones d’estacionament que obrirà les portes pròximament serà l’ampliació de pàrquing Torroja. «Els treballs de les obres avancen de pressa i correctament, en poc temps estaran finalitzades», va apuntar l’alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales. El pàrquing del passeig Torroja passarà de tenir 154 places a 349.

D’igual forma que amb l’aparcament del carrer Guillem Oliver, el consistori espera poder comptar amb una subvenció dels fons europeus Next Generation per fer front a la despesa dels treballs. «Esperem no trigar molt a inaugurar-la», va afegir el batlle. A més, Viñuales va posar en relleu la renovació de la maquinària als aparcaments de la ciutat. «Per fi s’ha pogut trobar una solució als problemes i es podrà donar un servei òptim als tarragonins», va expressar l’alcalde.