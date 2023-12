Tarragona estrena un nou aparcament dissuasiu amb 388 places a la zona de Joan XXIII

Tarragona estrena aquest dimecres un nou aparcament dissuasiu, ubicat al carrer Guillem Oliver just darrere de l’Escola Tarragona i l’Hospital Joan XXIII. Amb la seva posada en marxa se sumen 388 places de zona taronja a la ciutat, 8 de les quals per a persones amb mobilitat reduïda.

L’alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha destacat que «aquest aparcament dissuasiu dona resposta a la demanda d’aparcament públic de la zona, i no només de la zona d’influència de l’Hospital Universitari Joan XXII i la futura Ciutat Judicial, sinó que també l’oferta de places públiques es posa a disposició dels tarragonins, tarragonines i visitants, oferint un lloc on deixar el cotxe, amb una tarifa reduïda i en una zona ben comunicada amb el transport públic».

El nou pàrquing dissuasiu Guillem Oliver està construït en una superfície total d’1,5 hectàrees i entra en funcionament des d’avui mateix, amb una tarifa de l’aparcament de zona taronja que correspon a 1 euro al dia. La construcció d’aquest aparcament té un fort component mediambiental. Per una banda, el paviment drenant facilita que les aigües de pluja filtrin en el sòl i es pugui realitzar la recuperació dels aqüífers.

I, d’altra banda, s’ha realitzat la canalització d’aigües pluvials i s’ha executat una nova canalització per connectar aquestes aigües amb el canal de pluvials que passa per sota de l’aparcament i que transporta les aigües de pluja directament al Francolí. I finalment, s’han plantat diversos arbres dintre de l’aparcament. L’empresa Izer Ingeniería y Economía SL ha resultat adjudicatària de l’execució de les obres per un import de 287.140,58€ (IVA exclòs) del qual el 90% ha estat finançat amb Fons Next Generation.